PSG : Ferran Torres séduit déjà le vestiaire parisien

Le PSG a vu Ferran Torres s’installer très rapidement dans son nouvel environnement depuis son arrivée cet été. Après quatre apparitions et cinq buts, l’attaquant espagnol bénéficie déjà d’une excellente image auprès de ses coéquipiers, même si un dernier obstacle subsiste.

PSG : Une intégration express de Ferran Torres qui ne doit rien au hasard

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Quelques semaines ont suffi à Ferran Torres pour prendre ses marques au PSG. Le nouvel attaquant parisien a notamment frappé très fort en Ligue des champions avec un triplé contre le Slovan Bratislava, lors d’une victoire 6-1, après avoir déjà signé un doublé pour sa première apparition en Ligue 1 à Rennes.

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Cette adaptation dépasse donc largement le terrain. Le Parisien, sous la plume de Dominique Sévérac, rapporte le sentiment d’un membre du PSG particulièrement élogieux : « Il ne lui manque que la langue. Sinon, on dirait qu’il est là depuis deux ou trois ans ! » Une remarque qui en dit long sur l’accueil réservé au champion du monde espagnol.

Luis Enrique, le repère idéal dans la capitale

Ferran Torres n’est pas arrivé en terrain totalement inconnu. Il retrouve à Paris Luis Enrique, celui qui lui avait offert ses premières sélections avec l’Espagne et qui connaît parfaitement ses qualités. Le technicien parisien avait d’ailleurs souligné sa capacité à occuper les différents postes offensifs ainsi que son état d’esprit.

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Cette relation facilite forcément les premiers jours. Le joueur connaît les exigences de son entraîneur, tandis que celui-ci sait comment exploiter sa mobilité et sa polyvalence. À cela s’ajoutent plusieurs repères espagnols dans l’effectif, ce qui réduit encore le dépaysement.

Cinq buts, quatre matchs : les chiffres parlent déjà

Le début de saison donne une dimension très concrète à cette intégration. Ferran Torres compte déjà cinq buts en quatre rencontres, dont deux titularisations. Il est même devenu le deuxième joueur de l’histoire du PSG à inscrire cinq buts lors de ses quatre premières rencontres avec le club.

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Son contrat parisien court jusqu’en 2031, après son arrivée du FC Barcelone, et le club lui a attribué le numéro 9. Avant son transfert dans la capitale, après une Coupe du Monde réussie, l’ancien de Manchester City avait marqué 21 buts en 2025-2026, dont 16 en Liga.

Le français, dernier petit caillou dans la chaussure

Il reste donc une marche à franchir : la langue française. C’est le seul élément présenté comme un léger retard dans son adaptation, alors que son comportement et ses performances semblent déjà avoir convaincu le groupe.

Et le détail pourrait rapidement disparaître.

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Car lorsqu’un joueur marque dès ses premières sorties, offre des solutions à plusieurs postes et s’intègre aussi vite, le vestiaire trouve généralement assez vite son langage commun. Pour Ferran Torres, les buts ont déjà commencé à jouer les interprètes.