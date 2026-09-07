Mercato FC Nantes : Kita cible Arnaud Bodart comme joker

Le FC Nantes tremble après la blessure du jeune gardien de but, Alexis Mirbach. Les Kita ciblent Arnaud Bodart comme joker pour pallier son absence.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne Arnaud Bodart

La suite après cette publicité

Coup dur pour le FC Nantes à l’entraînement jeudi. Alexis Mirbach, la doublure de Maxime Dupé, s’est gravement touché le ménisque. Le jeune portier de 21 ans risque l’opération et une longue indisponibilité. Ce qui pousse les dirigeants du club à recruter, selon L’Equipe.

À la veille d’affronter Nancy pour la 5e journée de Ligue 2, l’entraîneur Grégory Poirier a indiqué que cette blessure chamboule tout. Nantes doit recruter. « C’est évident. On n’a plus que Maxime aujourd’hui », regrette le coach. Le jeune Yanel Zézé progresse bien, mais un groupe pro exige trois gardiens.

À voir

OM : Une révolution attendue, Amine Harit réclamé dans l’axe

Lire aussi : FC Nantes : Mostafa Mohamed fait une promesse après son départ

La solution ? Le joker médical. Le règlement autorise ce renfort si la blessure dépasse trois mois, pour un joueur libre ou évoluant en France. Pas question de se précipiter. La recrue doit pouvoir épauler Dupé, voire le remplacer en cas de mauvaises performances.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Poirier tente le coup Gaëtan Poussin

FC Nantes : Yassine Benhattab veut tout rafler en Ligue 2

À voir

Mercato Monaco : Nouvelle attaque inattendue pour Lamine Camara

Plusieurs noms circulent déjà : Karl-Johan Johnsson, Patrik Carlgren, mais aussi Arnaud Bodart. Poussé vers la sortie par le LOSC, le portier belge ne sera pas retenu. Seul obstacle majeur : son salaire de 80 000 € mensuels. Les Kita ne seront pas en mesure de payer ce salaire XXL. Ils devront donc évaluer la faisabilité de cette piste avant de passer à l’offensive.