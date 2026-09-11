Accueil - FC Nantes - FC Nantes : Grégory Poirier en froid avec Stéphane Ziani ?

À peine arrivé sur le banc du FC Nantes, Grégory Poirier doit déjà composer avec des tensions en interne. Il ne s’entendrait pas bien avec l’entraîneur de la réserve, Stéphane Ziani.

FC Nantes : Tension entre Grégory Poirier et Stéphane Ziani ?

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Tension au FC Nantes ? Un mois à peine après son arrivée, Grégory Poirier diviserait déjà, selon Emmanuel Merceron. Le nouvel entraîneur des Canaris affronte une tension interne, pris dans un bras de fer avec le centre de formation et l’entraîneur de la réserve, Stéphane Ziani.

Or, le club respire. Trois défaites d’affilée avaient coulé le début de saison, emportant au passage le coach Michel Der Zakarian. Poirier a vite redressé la barre. Après un nul concédé in extremis à Guingamp (3-3), ses hommes ont enfin goûté à la victoire lundi face à Nancy (1-0). Peu importe le jeu, seul le résultat comptait.

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Un tel succès redonne du souffle avant de défier Sochaux ce samedi. Mais ce répit reste fragile. Le climat s’envenime en coulisses, obscurci par des querelles qui menacent l’élan de l’équipe première. Au cœur des tensions : les relations glaciales entre le coach et la formation. L’insider Emmanuel Merceron l’a confirmé sur X.

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Selon lui, une franche hostilité oppose Poirier à Stéphane Ziani, lequel « semble plutôt bouder Poirier maintenant, avec ses amis de la formation ». Ziani pèse lourd à Nantes. Ancien milieu de terrain devenu directeur technique du club, il conserve un ancrage profond chez les jeunes et un relais d’influence puissant dans les couloirs du stade. On ignore encore l’origine exacte du conflit.