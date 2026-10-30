Accueil - Mercato OL - OL : Terrible coup pour Tyler Morton, 4 absents contre Angers

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Quatre absences confirmées à l’OL à deux jours de la réception d’Angers SCO à Décines, lors de la 9e journée de Ligue 1. Tyler Morton a rejoint les trois autres blessés.

OL : Tyler Morton pourrait être opéré d’une pubalgie

L’entraîneur de l’OL va devoir encore bricoler pour sortir son équipe type contre Angers SCO, dimanche (17h15). Tyler Morton, le nouveau joueur blessé contre le PSG, lundi dernier, n’est pas revenu à l’entraînement au Groupama OL Training Center.

Paulo Fonseca avait exprimé une réelle inquiétude sur la situation du joueur recruté à Liverpool, à l’issue du match perdu au Parc des Princes (2-0) : « Tyler Morton rencontre toujours des problèmes liés à sa pubalgie ».

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Quatre jours plus tard, le milieu de terrain britannique est déclaré forfait pour Angers SCO. Il sera même absent pour plusieurs semaines.

« Le département médical a étudié la meilleure option pour Tyler Morton. Il va consulter un spécialiste. A voir quelle sera la meilleure solution entre une chirurgie ou continuer son protocole, on va voir. Est-ce qu’il y a un risque d’absence longue ? Oui », a fait savoir le coach de l’Olympique Lyonnais dans son point médical, ce vendredi.

Le numéro 23 de l’équipe des Gones vient s’ajouter sur la liste des blessés que sont : Mohamed Ouédraogo (opéré du genou), Loïs Openda (fissure du péroné) et Pavel Sulc (lésion au ménisque).

Avant Lyon – Angers : Tolisso, Tagliafico et Bidstrup sur le pont

En revanche, Nicolas Tagliafico est disponible. Il a participé à l’entrainement collectif ce vendredi. Souffrant des adducteurs depuis la trêve internationale, le défenseur argentin avait manqué les cinq derniers matchs, Ligue 1 et Ligue Europa confondues, du club rhodanien.

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Corentin Tolisso et de Mads Bidstrup sont également de retour. Le capitaine avait quitté ses coéquipiers avant le dernier quart d’heure du match contre le Paris Saint-Germain, à la suite d’une gêne ressenti à l’adducteur.

Quant au milieu de terrain, il avait manqué le déplacement à Paris, à cause d’un coup reçu au genou à l’entraînement, dimanche dernier. « Tout le monde est sur le pont à l’OL à deux jours de la venue d’Angers, y compris Bidstrup, Tagliafico et Tolisso », assure Le Progrès.

Sans Openda et Sulc, Fonseca a des soucis dans le secteur offensif

Ayant récupéré Tolisso et la recrue estivale danoise, Paulo Fonseca n’a plus de souci dans l’entrejeu. En revanche, il doit trouver des solutions efficaces en attaque en l’absence d’Openda et de Sulc, car son équipe n’a pas marqué le moindre but contre le PSG et le TSG Hoffenheim. Il s’en était d’ailleurs inquiété :

« Ce qui nous manque actuellement, ce sont des solutions offensives. Nous n’avons pas beaucoup d’options en attaque. C’est difficile de faire jouer Khalis Merah ou Kaïl Boudache dans un rôle d’attaquant. Nous devons trouver des solutions et je pense que notre principal problème se situe aujourd’hui dans le secteur offensif ».

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