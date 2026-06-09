Mercato ASSE : Ian Cathro, un coach de génie à Saint-Etienne

Les éloges pleuvent sur Ian Cathro, le nouvel entraîneur de l’ASSE. Deux techniciens mondialement reconnus lui tressent des lauriers.

ASSE Mercato : Ian Cathro, une longue expérience en tant qu’adjoint

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Nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro n’a aucune expérience en tant que coach principal dans les cinq grands championnats. Il a dirigé Heart of Midlothian FC (Écosse) du 5 décembre 2016 au 1er août 2017. Il a débarqué sur le banc d’Estoril Praia (Portugal) en juillet 2024, jusqu’à sa nomination à Saint-Etienne, le lundi 8 juin 2026.

Néanmoins, il a une grande expérience en tant d’entraîneurs adjoint. Il a notamment travaillé aux côtés de Nuno Espírito Santo, un technicien de renommée internationale. Le nouveau coach des Verts a été l’adjoint du technicien espagnol au Rio Ave (Portugal), au FC Valence (Espagne), à Wolverhampton, à Tottenham (Angleterre) et à Al-Ittihad club (Arabie saoudite).

Gazidis apprécie « la riche expérience et la culture » du nouveau coach de Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne a justement été emballé par sa longue expérience dans ces différents championnats pour le recruter, à la succession de Philippe Montanier (61 ans).

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« Ian Cathro s’est construit un parcours singulier. Il n’arrive pas avec une trajectoire conventionnelle, mais avec une expérience très riche de l’entraînement […], du développement des joueurs et de plusieurs cultures footballistiques », a souligné le président Ivan Gazidis.

Espírito Santo et Mourinho encensent Ian Cathro

L’Écossais de 39 ans est surtout encensé par son mentor. Nuno Espirito Santo le qualifie de « génie » et de « visionnaire ». Entraineur de Benfica, José Mourinho également apprécie le travail de l’ex-coach d’Estoril, qu’il a affronté dans le championnat portugais.

« Il a créé un style de jeu dans lequel son équipe joue réellement bien. C’est agréable à regarder », a-t-il noté, à l’issue du dernier match entre les deux clubs.

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Au sujet du parcours de Ian Cathro, le technicien portugais assure qu’il « est très bien formé« . « Il possède une expérience internationale, il a passé de nombreuses années avec Nuno, il a travaillé en Arabie saoudite, en Angleterre, en Premier League, qui est toujours une scène importante pour acquérir de l’expérience », a laissé entendre The Special One.