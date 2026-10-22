Stade Rennais : Cheville abîmée, Lepaul absent face à la Juventus

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Touché à la cheville contre le Paris FC dimanche, Esteban Lepaul est forfait pour le déplacement du Stade Rennais à Turin, ce jeudi, en Ligue Europa. L’attaquant rennais, auteur de 7 buts en 7 matchs de championnat, ignore combien de temps il restera sur la touche.

Stade Rennais : Un déplacement à Turin sans le meilleur buteur rennais

Le Stade Rennais devra se passer d’Esteban Lepaul face à la Juventus, lors de la troisième journée de la phase régulière de Ligue Europa. L’attaquant est resté à Rennes pour se faire soigner après s’être blessé dimanche sur la pelouse du Paris FC. Franck Haise perd ainsi un de ses meilleurs atouts offensifs, et ça fait vraiment mal, à la veille d’un match européen qui compte.

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L’entraîneur rennais, en conférence de presse d’avant-match, a confirmé le forfait de son joueur, sans pouvoir dire si la blessure est sérieuse. « Esteban est resté se soigner sur Rennes. C’est le seul absent. Je n’ai aucune idée de la durée de l’indisponibilité. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne sera pas là demain », a déclaré Franck Haise.

Une cheville touchée, mais encore des zones d’ombre pour Lepaul

La blessure de Lepaul remonte à dimanche, lors du déplacement sur le terrain du Paris FC. Sa cheville a tourné sur la pelouse de Jean-Bouin, l’obligeant à céder sa place en fin de match. L’action a alimenté les inquiétudes, mais les informations communiquées ne permettent pas d’établir la nature de la lésion, ni de savoir si elle est bénigne ou sérieuse.

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Le staff médical va d’abord observer l’évolution de l’état de Lepaul, avant de fixer un éventuel calendrier de reprise. Du côté du Stade Rennais, deux chantiers : préparer ce match européen face à la Juventus et ne pas bâcler, par impatience, le retour de son buteur. Pour l’heure, difficile d’envisager une date de retour d’Esteban Lepaul.

Sept buts en Ligue 1, un compteur européen encore vierge

Esteban Lepaul est devenu, dès le début de saison, la première arme offensive rennaise. Sept buts en sept matchs de Ligue 1 : sa réussite est insolente et le place aujourd’hui tout en haut du classement des buteurs du championnat. Haise est donc privé de sa solution offensive la plus rentable. Mais en Ligue Europa, la donne est différente.

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Il n’a toujours pas inscrit le moindre but cette saison. Rennes a ouvert sa campagne européenne sur un match nul face au Sturm Graz (0-0), puis a battu l’OFI Crète (2-1). De son côté, la Juventus reste sur deux victoires dans la compétition et mène actuellement le classement grâce à la différence de buts. Ce déplacement à Turin s’annonce comme un vrai test pour les Bretons, qui devront chercher ailleurs leurs buts.

L’équipe de France également attentive à son retour

Ses prestations lui ont aussi valu d’entrer dans le groupe de l’équipe de France. Zinédine Zidane avait retenu l’attaquant rennais dans sa première liste pour les quatre matchs de Ligue des nations. Il en a disputé trois, dont les deux face à la Belgique, où il était titulaire, sans marquer pour autant.

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Les prochaines dates internationales tombent toutes en novembre, avec l’Italie le 11 novembre puis la Turquie le 15 novembre. Sa condition physique sera donc surveillée de près ces prochaines semaines, même si l’on ne peut encore tirer aucune conclusion sur sa disponibilité pour ces deux rendez-vous. Dans l’immédiat, tout ce qui compte, c’est de savoir comment évolue sa cheville et dans quelles conditions il reviendra à la compétition.