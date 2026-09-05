Stade Rennais : Franck Haise pète un câble en conférence de presse

Franck Haise a vivement réagi en conférence de presse. L’entraîneur du Stade Rennais a exprimé son mécontentement face à certaines questions des journalistes.

Franck Haise : « On n’a pas la même vision »

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La conférence de presse d’avant-match de Franck Haise a pris une tournure inattendue. À la veille du déplacement à Angers pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, l’entraîneur du Stade Rennais a été interrogé sur l’utilisation de ses joueurs offensifs. Une question qui n’a visiblement pas vraiment plu au technicien français. Il a notamment contesté l’idée selon laquelle ses joueurs de côté seraient utilisés comme des ailiers classiques, chargés de déborder et de centrer.

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« Mais on ne joue pas avec des ailiers de débordements… Vous êtes dans des stéréotypes. On n’a pas la même vision », a lancé sèchement Franck Haise. Une mise au point directe qui a rapidement changé l’ambiance dans la salle de presse de la Piverdière. Franck Haise assume donc pleinement sa conception du jeu.

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L’entraîneur du Stade Rennais ne veut pas nécessairement entrer dans les cases habituelles lorsqu’il s’agit de définir le rôle de ses joueurs. Une philosophie qui peut parfois surprendre, mais que le technicien entend appliquer à son équipe. Cette sortie intervient surtout à la veille d’un déplacement important sur le terrain d’Angers SCO avec l’objectif de confirmer sa dynamique et de poursuivre sa progression sous les ordres de Franck Haise.

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L’entraîneur breton sait que ses choix tactiques seront évidemment scrutés, mais son message est clair : il ne souhaite pas que son équipe soit analysée uniquement à travers des schémas classiques ou des rôles prédéfinis. Selon Franck Haise, les joueurs de côté ne doivent pas forcément rester collés à leur ligne pour éliminer l’adversaire.

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L’occupation des espaces fait partie des mécanismes tactiques que l’entraîneur peut utiliser pour créer des déséquilibres. Cette approche permet à ses joueurs d’être plus libres et de créer des opportunités de jeu.