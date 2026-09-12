Accueil - Stade Rennais - Le Stade Rennais enfonce l’OM et prévient l’Europe

Le Stade Rennais rafle les trois points face à l’OM en Ligue 1 et attend de pied ferme Sturm Graz en Ligue Europa.

Le Stade Rennais fait chuter Marseille, l’Europe tremble

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Trois nouveaux points pour le Stade Rennais. En ouverture de cette 4ᵉ journée de Ligue 1, les Bretons s’emparent provisoirement de la tête du championnat. C’est un vrai coup dur pour l’OM, qui concède déjà sa troisième défaite consécutive.

Le club phocéen a d’abord dominé les débats. Avant la pause, Marseille a bien combiné, mais ses attaquants ont cruellement manqué d’efficacité. Rennes a su faire le dos rond. En seconde période, les locaux ont enfin haussé leur niveau de jeu et inversé la tendance.

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L’entrée de Mousa Al-Tamari a tout changé. L’ailier jordanien a remplacé un Issa Soumaré complètement transparent lors du premier acte. La vitesse d’Al-Tamari et ses courses en profondeur ont immédiatement fait mal à la défense adverse.

Huit minutes après son entrée, l’attaquant fait la différence. Ludovic Blas adresse un long centre au second poteau. Al-Tamari suit parfaitement l’action et redresse le ballon de la tête. Au niveau des six mètres, Adrien Thomasson surgit, seul, et catapulte le cuir au fond des filets (1-0, 53ᵉ).

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Un but suffira au bonheur des Rennais. « C’est une victoire construite dans la durée. Marseille a de la qualité et on a dû mettre plus de choses. Ils sont adroits avec le ballon et ils nous ont fait mal en transition. L’idée c’était d’écarter un peu plus et d’étirer, notamment avec l’entrée de Mousa. Pour battre cette équipe, il fallait mettre beaucoup d’ingrédients et on a réussi à faire la différence…Ce sont dix points, ça c’est sûr et c’est positif. Le premier clean sheet c’était une bonne idée de le faire ce soir. », a réagi le coach Franck Haise.

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Alors que les deux clubs s’apprêtent à disputer la Ligue Europa, Rennes à Sturm Graz mercredi et Marseille sur le terrain de Besiktas jeudi, la dynamique est clairement bretonne. Rennes s’envole, Marseille s’enfonce. Les Rouge et Noir sont en pleine forme et pourraient faire mal aux Autrichiens.

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