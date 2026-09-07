Juventus : Les Bianconeri concèdent un nul frustrant contre l’AC Milan

La Juventus et l’AC Milan se sont quittés sur un match nul, 1-1, hier soir, pour le compte de la troisième journée de Serie A. Dominateurs tout au long de la rencontre, les Turinois ont arraché le point du nul en toute fin de match, empêchant les Rossoneri de réaliser le coup parfait.

Juventus – AC Milan : Federico Gatti sauve la Vieille Dame en toute fin de match

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Après un spectaculaire Inter Milan – Naples (3-2) et un AS Roma – Atalanta Bergame renversant (2-1), l’affiche du dimanche soir entre la Juventus et l’AC Milan s’annonçait tout aussi alléchante sur le papier. Hier soir, à l’Allianz Stadium de Turin, les Bianconeri et les Rossoneri se sont quittés sur un match nul 1-1. Un score de parité frustrant pour les deux équipes, tant les locaux ont dominé les débats, tandis que les Milanais pensaient ramener trois points inespérés de leur déplacement à Turin.

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Après un début de match timide des deux équipes, les Turinois allument la première mèche par l’intermédiaire de Francisco Conceição (23e) ; l’ailier portugais bute sur Mike Maignan, vigilant. L’ailier droit de la Vieille Dame va de nouveau mettre à contribution le portier français quelques minutes plus tard, sans conséquence pour l’instant pour les visiteurs (37e).

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En seconde période, on reprend les mêmes et on recommence, mais cette fois-ci l’international portugais va trouver le poteau droit de « Magic Mike », complètement battu (53e). Les Turinois ne passent pas loin d’ouvrir le score encore une fois. Et contre le cours du jeu, ce sont les Diavoli qui vont ouvrir le score sur leur premier tir cadré de la rencontre. Le but est l’œuvre du jeune entrant Alphadjo Cissé, qui inscrit déjà son deuxième but de la saison à seulement 19 ans (68e).

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Les hommes de Luciano Spalletti ne vont rien lâcher et vont parvenir à égaliser à la 92e minute de jeu grâce à la tête de Federico Gatti. La Juventus arrache un match nul logique, mais aura très certainement des regrets au vu du nombre d’occasions manquées par l’attaque Bianconeri.

Luciano Spalletti : « J’ai fait le choix de soutenir Kolo Muani et je maintiendrai ce soutien jusqu’au bout »

Tenu en échec hier soir, la Juventus a pourtant été l’équipe la plus dominante dans tous les compartiments du jeu. Cependant, les Turinois ont cruellement manqué d’efficacité offensive, à l’image des tentatives de Conceição stoppées par Mike Maignan. Une inefficacité qui laisse planer le doute sur la réelle contribution offensive de la recrue Randal Kolo Muani.

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Acheté cet été pour 38 millions d’euros, sans compter les 12 millions d’euros de bonus potentiels, l’international français n’a toujours pas inscrit le moindre but depuis son arrivée à Turin, et ses performances au fil des semaines inquiètent les supporters bianconeri. Encore une fois fantomatique face à Milan, l’ancien attaquant du PSG a néanmoins gardé la confiance de son entraîneur : « J’ai fait le choix de soutenir Kolo Muani, puisque nous le voulions et que nous l’avons fait venir, et je maintiendrai ce soutien jusqu’au bout », a-t-il réaffirmé en conférence de presse d’après-match. Nous verrons ensuite où ce chemin nous aura menés », conclut-il au sujet du Français.

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Certes, Randal Kolo Muani garde la confiance de son entraîneur pour mener l’attaque turinoise, mais l’arrivée d’un nouvel attaquant de pointe lors des dernières heures du mercato pourrait peut-être rebattre les cartes.

Nick Woltemade : Remplaçant de luxe pour le moment

À la suite du départ de Loïs Openda en juillet dernier (Lyon) et du prêt de Jonathan David (Atlético Madrid) dans les dernières heures du mercato, la direction turinoise avait l’obligation de recruter un second attaquant de pointe pour concurrencer Kolo Muani. Ces derniers ont décidé de miser sur l’Allemand Nick Woltemade.

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Cantonné à un rôle de remplaçant en fin de saison avec Newcastle sous les ordres d’Eddie Howe, le grand attaquant allemand n’entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur des Magpies, Matthias Jaissle. Par conséquent, le natif de Brême a été prêté à la Juventus pour tenter de se relancer après une deuxième partie de saison compliquée (4 buts et 2 passes décisives TTC). Entré en jeu dans le dernier quart d’heure, le numéro 27 de la Juve a livré une prestation prometteuse et passe pas loin de fêter sa première apparition sous le maillot bianconeri par un but (84e).

Le tacticien italien, Luciano Spalletti, a fait le point sur la possible association Woltemade-Kolo Muani sur le front de l’attaque turinoise : « C’est vrai, nous comptons beaucoup sur l’avant-centre, et Woltemade peut nous apporter quelque chose à ce niveau. Kolo et Woltemade peuvent jouer ensemble, car Woltemade peut évoluer juste derrière l’attaquant de pointe tandis que Kolo peut jouer un peu plus excentré. Kolo doit encore retrouver sa pleine condition physique, mais il rejouera lors du prochain match », a-t-il toutefois indiqué en vue de la prochaine rencontre face à Sassuolo.

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Tenu en échec à domicile par l’AC Milan, la Juventus, pourtant dominatrice, a manqué d’efficacité devant le but. Avec un Kolo Muani toujours inoffensif et un Woltemade en plein doute, Luciano Spalletti devra très vite trouver la bonne formule pour tenter de redonner de la confiance à une attaque en grand besoin.