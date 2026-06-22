Mercato PSG : Luis Campos frappe, un chèque de 30M€ arrive !

En attendant de connaître l’identité de la première recrue estivale, les supporters du PSG sont fixés sur les mouvements liés aux départs. Luis Campos serait notamment sur le point de permettre au club de la capitale d’empocher un chèque de 30 millions d’euros.

Mercato PSG : Kang-In Lee donne son accord à l’Atlético Madrid

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D’après les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo, le dossier Kang-In Lee a connu une avancée significative ces derniers jours. Et pour cause, le média catalan annonce que le milieu offensif du PSG aurait d’ores et déjà donné son accord à l’Atlético Madrid en vue d’une arrivée cet été. Déjà intéressé par l’ancien joueur de Majorque l’hiver passé, le club espagnol souhaite revenir à la charge avec l’intention de le signer cet été.

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Et si l’international sud-coréen est enchanté à l’idée d’évoluer sous les ordres de Diego Simeone la saison prochaine, les Colchoneros vont devoir trouver un terrain d’entente financier avec le Paris Saint-Germain, qui l’avait recruté contre 22 millions d’euros il y a trois ans. Dernièrement, une source proche de ce dossier avait confié à l’AFP que le PSG ne laissera pas partir Kang-In Lee si une belle offre n’arrivait pas sur la table.

« Si le joueur demande à partir et si une bonne proposition arrive sur la table, comme pour tous les joueurs, il peut partir. Mais il faut que ces deux points soient remplis, sinon il restera », indique cette source.

Dénouement imminent dans ce dossier ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Kang-In Lee ne souhaite plus porter le maillot du Paris Saint-Germain et aspire à obtenir un statut plus important ailleurs. En Espagne, le natif de l’international sud-coréen conserve une belle cote et l’Atlético de Madrid est déterminé à boucler sa signature. Une situation qui ne déplaît pas forcément au PSG, même si les dirigeants parisiens ont fixé des exigences élevées.

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Selon les informations du quotidien madrilène AS ce lundi, le double champion d’Europe a fixé le prix de départ de son numéro 19 à 35 millions d’euros. Sans surprise, le club madrilène juge ce montant trop important et espère trouver un accord plus abordable pour Lee. Sur ce dossier, le PSG, l’Atletico et Lee partagent un objectif commun : ils veulent s’entendre et les discussions devraient donc s’intensifier après la Coupe du monde 2026.

Aux dernières nouvelles, Média Foot annonce qu’il « existe à ce jour un accord verbal entre les représentants du PSG et les dirigeants de l’Atlético Madrid. Les deux parties ont trouvé un terrain d’entente pour un potentiel transfert. Il ne reste, à présent, qu’à trouver un accord entre l’Atlético et les représentants de Kang-In Lee. »

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Toujours selon la même source, l’affaire pourrait finalement se conclure autour de 30 millions d’euros.