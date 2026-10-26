Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Mbappé atteint 100 buts au Real et fait tomber le Barça

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Il aura fallu 116 matchs officiels à Kylian Mbappé pour atteindre les 100 buts avec le Real Madrid. Le centième est tombé au pire endroit possible pour le FC Barcelone : au Camp Nou, à la 87e minute, pour offrir aux Merengue une victoire 2-1 dans le Clasico, dimanche, lors de la 10e journée de Liga.

Un doublé, deux buts très différents

Le premier, à la 41e minute, doit beaucoup à la réussite : sa reprise de la cuisse est déviée par un défenseur catalan. Raphinha égalise à l’heure de jeu sur un service de Pedri. Le second ressemble davantage à l’attaquant que Madrid est allé chercher. Bellingham lance le contre, Camavinga déborde et centre en retrait, Mbappé n’a plus qu’à conclure. Le détail des performances individuelles figure dans nos notes du Clasico.

100 buts avec le Real Madrid : moins vite que Ronaldo, bien plus que Benzema

Depuis son arrivée à l’été 2024, Mbappé tourne à 0,86 but par match. Cristiano Ronaldo avait fait mieux, avec 100 buts en 105 matchs, lors de sa troisième saison madrilène. Karim Benzema, lui, en était à 104 buts en 213 matchs en février 2014, au milieu de sa cinquième saison au club.

La répartition dit aussi quel joueur il est devenu : 67 buts en Liga, 25 en Ligue des champions, 4 en Coupe du Roi, 2 en Coupe du monde des clubs et un dans chacune des deux Supercoupes. En chemin, il a ramassé deux trophées Pichichi et un Soulier d’or.

11 buts en Liga et un Barça enfin battu

Cette saison, le Français compte déjà 11 buts après dix journées de championnat, et 14 en 13 matchs toutes compétitions confondues. Son doublé pèse lourd au classement : le Barça, invaincu jusque-là, concède sa première défaite et ne compte plus que trois points d’avance (27 contre 24).

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Mbappé refuse pourtant d’en faire une affaire personnelle. « Aujourd’hui, ce n’est qu’un détail », a-t-il réagi au micro de Real Madrid TV, avant d’adresser un message à ceux qui doutent de son équipe : « Celui qui dit qu’il n’y a pas de qualité est un menteur. »

Ce que retient l’Espagne

À Madrid, Jorge Valdano voit l’attaquant français s’imposer comme un leader, même sans le chercher. Côté catalan, Hansi Flick a mis le manque de fraîcheur de ses joueurs sur le compte des déplacements, en admettant que l’argument ressemble à une excuse.

Le Real n’a pas le temps de savourer : il se rend dès dimanche prochain, le 1er novembre, sur la pelouse du Racing Santander.