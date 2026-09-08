Mercato FC Nantes : La décision tombe pour Obed Nkambadio

La direction du FC Nantes cible Obed Nkambadio comme joker après la blessure d’Alexis Mirbach. Mais le Paris FC n’est pas vendeur.

Mercato FC Nantes : Douche froide pour la piste Obed Nkambadio

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La blessure au ménisque d’Alexis Mirbach contraint le FC Nantes à recruter d’urgence un gardien en joker médical. Pour épauler Maxime Dupé, la famille Kita pensait avoir trouvé le profil idéal au Paris FC, selon Mohamed Toubacher-Ter.

Malheureusement pour les Canaris, la réponse est négative. Le nom d’Obed Nkambadio figurait en haut de la liste nantaise, mais le Paris FC refuse d’ouvrir la porte. Le Havre s’est également renseigné sur cet international Espoirs de 23 ans, dont la valeur reste très élevée.

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Même s’il a glissé comme doublure de Kevin Trapp en novembre 2025, son club le considère toujours comme un élément clé et affirme n’avoir reçu aucune offre officielle. La direction francilienne compte sur Nkambadio et rejette l’idée d’un transfert cette saison.

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Bloqué sur ce dossier, Nantes doit réorienter ses recherches vers d’autres cibles. Le club doit trouver un gardien capable d’intégrer son groupe pendant l’absence de Mirbach. La piste Nkambadio n’est pas totalement à écarter, mais le premier signal envoyé par le Paris FC est loin d’être positif. Les Kita vont désormais devoir convaincre ou changer de cible.