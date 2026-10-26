Accueil - PSG mercato - PSG : Les choix forts de Luis Enrique pour battre l’OL !

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À l’approche du match de la clôture de la huitième journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL, les plans de Luis Enrique se précisent pour sa composition d’équipe. L’entraîneur parisien concocte un onze très compétitif pour battre le club lyonnais.

PSG : Luis Enrique sanctionne encore Lucas Digne

En difficulté pour son retour au Paris Saint-Germain, Lucas Digne voit sa situation empirer. Le latéral gauche n’est même plus considéré comme la doublure de Nuno Mendes. En l’absence du Portugais blessé, c’est Lucas Hernandez qui a pris l’avantage dans l’esprit de Luis Enrique. À son faible temps de jeu s’ajoute une mise à l’écart lors du match contre l’AS Monaco (1-2) le 4 septembre dernier.

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Cette absence du groupe était venue sanctionner un manque d’implication constaté en interne, où l’on accusait l’ancien défenseur d’Aston Villa de se contenter de son statut de remplaçant. Depuis, Digne s’est repris, sans pour autant impressionner son entraîneur.

En témoigne le choix de Luis Enrique qui, en l’absence de Nuno Mendes blessé, a choisi de titulariser Lucas Hernandez contre le FC Barcelone (4-2) la semaine dernière en Ligue des Champions. Pas de chance pour le natif de Meaux, Hernandez a crevé l’écran dans ses duels face à Lamine Yamal et a même inscrit un magnifique but de la tête.

Et le journal L’Équipe rapporte que Luis Enrique a rétrogradé sa recrue estivale dans la hiérarchie des défenseurs. Lucas Digne ne serait plus la doublure de Nuno Mendes, un statut qui pourrait désormais appartenir à Lucas Hernandez. D’ailleurs, cette nouvelle donne devrait être respectée ce soir face à l’Olympique Lyonnais.

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Privé de Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, le technicien espagnol concocte tout de même une équipe compétitive pour sortir victorieux de la rencontre contre les hommes de Paulo Fonseca. En défense, Lucas Hernandez devrait ainsi enchaîner avec son excellent match contre le Barça.

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À ses côtés, Achraf Hakimi devrait occuper le flanc droit, ainsi qu’Ilya Zabarnyi et Willian Pacho en défense centrale. Au milieu de terrain, le trio Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz va être reconduit. Devant, Maghnes Akliouche et Ferran Torres vont remplacer Dembélé et Kvara aux côtés de Désiré Doué. Lucas Digne et Mika Godts devraient donc commencer sur le banc, et ce serait un choix très fort.

La compo probable du PSG face à l’OL

Gardien : Safonov

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Défenseurs : Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez

Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Akliouche, Torres, Doué.

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