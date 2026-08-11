Mercato PSG : Urgent ! C’est imminent pour Ferran Torres

Ferran Torres va rejoindre les rangs du PSG. L’attaquant espagnol s’apprête à quitter le Barça durant ce mercato estival. Son transfert dans la capitale française est imminent.

Mercato PSG : Ferran Torres arrive pour 55M€

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Après avoir vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan pour 75 millions d’euros cet été, le Paris Saint-Germain pousse pour recruter Ferran Torres en provenance du FC Barcelone. Ce mardi, le journaliste italien Gianluigi Longari confirme que Luis Campos maintient son pressing dans ce dossier et préparerait une nouvelle offre qui pourrait atteindre les 55 millions d’euros afin de boucler rapidement l’opération.

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« Le PSG accélère pour Ferran Torres, du FC Barcelone. La nouvelle offre, potentiellement décisive, devrait être de l’ordre de 55 millions d’euros », assure le spécialiste mercato. Déjà le lundi, Fabrizio Romano avait annoncé qu’un accord était très proche d’être trouvé entre le PSG et le FC Barcelone pour le transfert de Ferran Torres.

« Le transfert de Ferran Torres vers le Paris Saint-Germain, considéré comme imminent et question de peu de temps par toutes les parties impliquées. Les discussions se poursuivront aujourd’hui entre le PSG et le Barça pour régler les détails et avancer. Ferran n’a aucun doute : PSG », indique le journaliste italien.

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De son côté, le quotidien Le Parisien assure que les négociations ont connu une réelle avancée ces dernières heures avec une première proposition officielle du Paris SG. « Si le montant et les détails de cette première proposition n’ont pas filtré, les tractations avancent dans le bon sens et les deux parties sont en discussion active.

Une chose est sûre, les dirigeants parisiens ont mis un coup d’accélérateur et sont entrés dans une phase de négociations concrètes. Le PSG pourrait rapidement se rapprocher des exigences financières des Blaugranas », explique le journal régional.

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