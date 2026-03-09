OM : Une grande décision est prise à Marseille  

Les dirigeants de l’OM montrent la porte de sortie à Fabrizio Ravanelli. Une annonce officielle est attendue à Marseille.

OM : C’est terminé pour Fabrizio Ravanelli à Marseille

C’est le divorce entre l’OM et un cadre du club. Revenu sur la Canebière en 2024 avec l’étiquette de conseiller sportif de Pablo Longoria, Fabrizio Ravanelli s’apprête à quitter officiellement l’Olympique de Marseille. Cette annonce qui sera faite dans les prochains jours, ne surprend guère : l’Italien de 57 ans avait été progressivement écarté des centres de décision depuis le printemps 2025.

Pourtant accueilli en messie et présenté comme un pilier de l’organigramme par Longoria, Ravanelli a vu son influence s’affaiblir progressivement. L’ex-président a fini par juger sa présence superflue. Le directeur de football, Medhi Benatia a décidé de l’éloigner du groupe professionnel. Ravanelli s’est retrouvé isolé.

Selon La Provence, une procédure de licenciement est en cours, marquant une fin brutale pour celui que certains imaginaient encore, il y a un an, occuper un jour le fauteuil de président. Depuis quelques semaines, les dirigeants de l’OM font un grand ménage pour relancer l’équipe. Roberto De Zebi a été viré, Habib Beye est devenu le nouveau coach. Pablo Longoria est mis de côté. Mehdi Benatia pourrait aussi quitter le navire dans les prochains mois.

