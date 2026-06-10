Mercato PSG : Une grosse menace confirmée pour Vitinha

Joueur du PSG, ‎Vitinha a bien été au centre d’une offensive rêvée par le Real Madrid ces derniers mois. Malgré l’intérêt très appuyé du géant espagnol, le Paris SG a rapidement verrouillé le dossier, ce qui confirme l’importance capitale du milieu portugais dans le projet parisien.

‎Mercato PSG : Le Real Madrid avait coché Vitinha en priorité

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‎Quand Florentino Pérez évoquait l’arrivée potentielle d’une star estimée à 150 millions d’euros durant sa campagne pour la présidence du Real Madrid, beaucoup de spéculations ont circulé. Derrière les rumeurs se cachait pourtant une cible bien identifiée : Vitinha. ‎Le journaliste Santi Aouna a confirmé cette tendance avec une révélation pas si surprenante.

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« Le grand rêve du Real Madrid en interne était bien Vitinha. Mais le PSG ne le vendra pas. Cela n’arrivera pas », a-t-il balancé. Cette déclaration illustre à quel point le milieu portugais est désormais considéré comme une référence sur le marché européen. Son profil technique, sa vision du jeu et sa régularité ont séduit les décideurs madrilènes.

‎Un cadre devenu indispensable au PSG

‎Sous les ordres de Luis Enrique, Vitinha a franchi une nouvelle dimension. Longtemps considéré comme un joueur prometteur, il s’est imposé comme l’un des moteurs du jeu parisien et l’un des premiers noms couchés sur la feuille de match. ‎Le principal intéressé ne laisse d’ailleurs planer aucun doute sur ses intentions. Dans un entretien accordé à O Jogo, il a préféré botter en touche les rumeurs qui le lient au Real Madrid.

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« Si je vais rester au PSG l’année prochaine ? Oui, absolument. Je ne veux pas trop y penser car pour l’instant, je veux profiter de mon repos et me concentrer aussi sur la Coupe du Monde. Mais oui, bien sûr, nous avons la responsabilité de défendre notre deuxième titre en Ligue des Champions », avait-il confié. Un message fort qui confirme son attachement au club de la capitale.

‎Paris ferme la porte et prépare l’avenir

‎La fermeté du PSG dans ce dossier n’a rien d’étonnant. Lié au club jusqu’en 2029, Vitinha représente aujourd’hui l’un des piliers du projet sportif parisien. Dans les coulisses, sa vente n’a jamais été envisagée malgré l’intérêt prestigieux du Real Madrid. ‎Cette position traduit une évolution importante de la stratégie parisienne.

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Là où le club pouvait autrefois céder à certaines offres exceptionnelles, il protège désormais ses cadres les plus influents. Le cas Vitinha en est l’illustration parfaite. Pour le Paris Saint-Germain, conserver son maître à jouer vaut aujourd’hui bien plus qu’un chèque, même colossal.