Mercato : L’OM insiste, un redoutable défenseur arrive

Les dirigeants de l’OM font des yeux doux à un roc ivoirien pour ce mercato estival. Des géants européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato OM : Evan Ndicka attendu à Marseille cet été ?

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Marseille fait le forcing pour Evan Ndicka. La direction de l’OM relance le dossier pour ce mercato estival. Le défenseur central de l’AS Rome fait craquer Marseille ces dernières semaines. Mais l’Éléphant attise aussi les convoitises de clubs bien plus puissants. Pour le club phocéen, l’affaire s’annonce très mal embarquée.

Privé de Ligue des champions après sa décevante 5e place en Ligue 1, l’OM s’apprête à vivre un été mouvementé. Cela force le club à vendre ses meilleures valeurs marchandes, à l’image de Mason Greenwood qui s’est déjà mis d’accord avec l’AS Rome. Bruno Genesio, le nouvel entraîneur, va devoir rebâtir une équipe compétitive avec des moyens limités.

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La priorité est de renforcer la défense centrale. Benjamin Pavard a déjà quitté le navire et a pris la direction de l’Italie. CJ Egan-Riley est poussé vers la sortie après une saison ratée. Ainsi donc, le nom d’Evan Ndicka est coché. Mais la tâche s’annonce herculéenne puisque trois cadors européens veulent s’offrir l’ancien Auxerrois, sous contrat en Italie jusqu’en 2028. Il y a Newcastle (Premier League), Tottenham (Premier League) et l’Inter Milan (Serie A).

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Estimé à 35 millions d’euros par la Roma, le prix du joueur représente un obstacle immense pour les finances marseillaises. Certes, Newcastle et Tottenham ne joueront pas une Coupe d’Europe la saison prochaine, mais leur puissance financière surclasse totalement celle de l’Olympique de Marseille. L’Inter Milan est en pole position pour accueillir l’international ivoirien. Récemment sacrés champions d’Italie, les Nerazzurri joueront la prochaine Ligue des champions. Ce qui attire Evan Ndicka.