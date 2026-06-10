Mercato PSG : Paris subit un sale coup de Liverpool

Liverpool veut asséner un coup dur au PSG pendant ce mercato estival. Le géant anglais s’attaque à une cible prioritaire des Parisiens.

Mercato PSG : Ça chauffe entre Paris et Liverpool

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Le PSG voulait vendre Bradley Barcola à Liverpool pour plus de 100 millions d’euros. Cette somme colossale devait financer l’achat de Yan Diomandé, l’ailier ivoirien du RB Leipzig. Mais le club anglais vient de bouleverser ce scénario parfait. En effet, Liverpool refuse de se contenter de Barcola.

Les dirigeants britanniques ciblent désormais la priorité parisienne : Yan Diomandé lui-même. Le RB Leipzig réclame une fortune pour son joueur : entre 120 et 130 millions d’euros. Paris pensait avoir pris de l’avance sur ce dossier. Malheureusement pour le club de la capitale, la réalité du marché est tout autre.

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D’après les révélations des journalistes de Team Talk et de Fabrizio Romano, le club de la Mersey n’abandonnera pas si facilement. L’attaquant de Leipzig attire du beau monde. Une longue bataille s’annonce donc entre les deux géants européens. Pour Paris, ça sent mauvais, mais tout n’est pas perdu. Si Liverpool se détourne de Barcola, l’international français conserve une excellente cote en Premier League.

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Chelsea et Arsenal apprécient beaucoup le profil de l’ancien Lyonnais. Ces deux clubs londoniens sont prêts à investir massivement pour recruter le crack tricolore de 24 ans. Cette concurrence anglaise pourrait sauver les finances parisiennes. Mais l’offensive de Liverpool sur Diomandé va-t-elle définitivement faire capoter le plan du Paris SG, qui semblait pourtant si bien engagé ? On attend l’évolution du dossier.