Mercato OM : Le successeur de Greenwood déniché à Paris ?

Avec Mason Greenwood, l’OM va vivre un été décisif sur ce mercato estival. Alors que l’avenir de l’Anglais semble s’écrire loin de Marseille, un profil venu de Paris attire l’attention et suscite déjà de nombreux commentaires autour du club phocéen.

‎Mercato OM : Greenwood vers la sortie, Marseille anticipe

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‎La situation financière marseillaise oblige les dirigeants à réfléchir rapidement aux prochains mouvements. Parmi les joueurs susceptibles de rapporter une importante indemnité de transfert, Mason Greenwood apparaît comme le candidat le plus évident. L’attaquant anglais conserve une belle cote sur le marché et plusieurs destinations sont évoquées.

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‎Un départ du meilleur atout offensif olympien laisserait néanmoins un vide conséquent. Depuis son arrivée, Greenwood s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif grâce à sa capacité à faire basculer une rencontre sur une inspiration. Remplacer un tel profil sans disposer d’un budget conséquent relève presque d’un exercice d’équilibriste.

‎Ilan Kebbal, un profil qui séduit Marseille

‎Dans cette optique, Benoît Trémoulinas a avancé le nom d’Ilan Kebbal. L’ancien latéral estime que le joueur du Paris FC possède de nombreux arguments pour réussir à Marseille. « Je ne pense pas qu’il coûte très très cher. À mon avis, à moins de 10 millions, tu peux l’avoir. À condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM », a-t-il expliqué sur Winamax.

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‎L’ancien défenseur a également insisté sur les qualités du joueur algérien : « C’est techniquement très fort, capable de fulgurances, mais c’est aussi quelqu’un qui peut faire les efforts (…) Pour moi, c’est un joueur qui collerait bien à l’OM, de par sa mentalité, son talent. » Une analyse qui rejoint le besoin actuel du club : recruter des joueurs créatifs tout en maîtrisant les dépenses.

‎Un joueur lucide sur sa situation

‎Ilan Kebbal, lui, n’a jamais caché ses ambitions. Dans un entretien accordé à RMC, il reconnaissait que son avenir restait ouvert : « Je suis bien au Paris FC. Après voilà, comme je l’ai dit on verra cet été parce que chaque joueur a des ambitions. » ‎L’international algérien avait également évoqué Marseille avec beaucoup de modestie :

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« L’OM ? Non, il y a Greenwood. C’est le meilleur joueur de Ligue 1… Je pense que quand on est joueur, il faut être juste avec soi-même. » Cette lucidité, associée à son talent technique et à son coût potentiellement accessible, explique pourquoi son nom commence à circuler avec insistance dans les couloirs du Vélodrome.