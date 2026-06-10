Mercato : Le Stade Rennais sur une triple opération à 35M€

‎Le Stade Rennais accélère sa transformation avec une stratégie aussi ambitieuse que réfléchie sur le mercato. Alors que plusieurs recrues sont attendues en Bretagne, trois dossiers majeurs pourraient permettre au club d’encaisser jusqu’à 35 millions d’euros et d’offrir à Franck Haise les moyens de bâtir un effectif plus cohérent.

‎Mercato Stade Rennais : Rennes prépare son nouveau cycle

La suite après cette publicité

‎Après une saison loin des attentes, la direction rennaise n’a pas tardé à passer à l’action. La signature d’Adrien Thomasson et l’arrivée imminente du jeune Gonçalo Oliveira illustrent une volonté claire : reconstruire sans perdre de temps. ‎Cette approche repose toutefois sur un principe essentiel.

Lire aussi : Mercato : 3,5M€ ! Le Stade Rennais tient un trésor portugais

À voir

Mercato PSG : Campos accélère un départ en attaque

Avant d’accueillir de nouveaux visages, le club souhaite rééquilibrer son effectif. L’objectif n’est pas simplement de réduire le nombre de joueurs, mais de donner davantage de cohérence au projet porté par Franck Haise.

‎Breel Embolo, la valeur marchande la plus importante

‎Parmi les dossiers surveillés, celui de Breel Embolo occupe une place particulière. Estimé autour de 15 millions d’euros, l’international suisse dispose d’une cote encore solide sur le marché européen. ‎Son profil expérimenté attire toujours l’attention de plusieurs clubs.

Lire aussi : Mercato : Surprise ! Il réclame son départ du Stade Rennais

À 29 ans, l’attaquant conserve des qualités recherchées et pourrait représenter une opportunité financière intéressante pour le Stade Rennais. Dans un marché où les avant-centres confirmés restent rares, sa situation mérite une attention particulière.

‎Ludovic Blas, un dossier plus complexe qu’il n’y paraît

‎Le cas de Ludovic Blas est différent. Le milieu offensif sort d’une saison correcte sans atteindre le niveau attendu d’un joueur appelé à devenir un leader technique du projet rennais. ‎Malgré des statistiques modestes, sa valeur est toujours estimée aux alentours de 10 millions d’euros.

À voir

Mercato : L’OM reçoit une proposition surprise en défense

Selon les informations relayées par Ouest-France, le joueur souhaite poursuivre l’aventure en Bretagne. Cette stabilité pourrait toutefois être remise en question par une offre significative permettant au club de poursuivre sa réorganisation.

‎Yassir Zabiri, un investissement à relancer

‎Arrivé avec beaucoup d’espoirs, Yassir Zabiri n’a pas encore trouvé sa place dans l’effectif rennais. Son adaptation au football français s’est révélée plus délicate que prévu. ‎Le Stade Rennais ne semble cependant pas vouloir tourner définitivement la page. Un prêt apparaît aujourd’hui comme l’option la plus crédible.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un roc français dit oui pour signer

L’objectif est de permettre au jeune attaquant marocain d’accumuler du temps de jeu et de retrouver de la confiance. Cette solution offrirait également au club la possibilité de protéger un investissement évalué à près de 10 millions d’euros.

‎Franck Haise veut un effectif plus équilibré

‎Au-delà des montants potentiels, ces trois dossiers traduisent une ligne directrice précise. Le Stade Rennais cherche à construire un groupe plus adapté aux exigences de son nouvel entraîneur. ‎La perspective d’une opération globale estimée à environ 35 millions d’euros donnerait une marge de manœuvre importante à la direction sportive.

Lire la suite sur le Stade Rennais :

Mercato Stade Rennais : Coup de théâtre pour Chevalier

À voir

ASSE : Annonce capitale pour Saint-Étienne ce jour

Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et le LOSC !

Cette capacité financière permettrait d’accompagner le recrutement de profils ciblés tout en évitant les erreurs du passé. En Bretagne, l’été s’annonce déterminant pour lancer un nouveau projet et replacer le Stade Rennais parmi les équipes les plus ambitieuses de Ligue 1.