ASSE : Ian Cathro déjà face à un gros problème

‎Avec Ian Cathro sur le banc, l’ASSE entame une nouvelle étape de son projet, mais l’environnement laissé par la saison passée demeure loin d’être serein. Derrière les ambitions de retour au premier plan, certaines fissures internes continuent d’alimenter les inquiétudes autour du vestiaire stéphanois.

‎‎ASSE : Un héritage plus complexe qu’il n’y paraît pour Cathro

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‎Lorsqu’un nouvel entraîneur arrive, il espère généralement repartir sur des bases saines. À Saint-Étienne, Ian Cathro découvre une situation plus délicate. Les difficultés observées lors du dernier exercice ne semblent pas avoir disparu avec le changement de staff. ‎La saison écoulée a laissé des traces.

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Entre les performances irrégulières et une montée qui a échappé au club, plusieurs observateurs ont relevé des signes de fragilité collective. Ces éléments nourrissent aujourd’hui les interrogations autour de la capacité du groupe à repartir dans une dynamique positive.

‎Les déclarations qui continuent de faire parler

‎Le sujet a été relancé par Patrick Guillou lors de l’émission Dessous de Verts. L’ancien défenseur stéphanois estime que certains événements survenus ces derniers mois révèlent un malaise plus profond qu’une simple contre-performance sportive. ‎Il s’est notamment appuyé sur les propos tenus par Julien Le Cardinal après l’échec dans la course à la montée.

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Le joueur avait évoqué un manque de professionnalisme au sein du groupe. Pour Patrick Guillou, cette sortie mérite une attention particulière. « Quand Julien Le Cardinal parle d’un manque de professionnalisme, ça en dit long sur ce qui se passe dans le vestiaire », a-t-il déclaré.

‎Le véritable chantier de Cathro

‎Cette analyse met en lumière une réalité souvent sous-estimée dans le football moderne. Une équipe ne progresse pas uniquement grâce à un système tactique ou à quelques recrues. La qualité des relations humaines et l’adhésion au projet jouent un rôle déterminant dans les résultats. ‎

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Ian Cathro devra donc rapidement imposer ses règles et construire une culture commune. Les grands succès stéphanois ont toujours reposé sur un collectif fort, capable de dépasser les individualités. C’est précisément sur ce terrain que le technicien écossais sera attendu. ‎

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Au-delà des choix sportifs, la réussite de cette nouvelle aventure dépendra largement de sa capacité à recréer une unité solide. À Saint-Étienne, le premier match de la saison ne se jouera peut-être pas sur la pelouse, mais bien dans les coulisses du vestiaire.