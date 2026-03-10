LDC : Jérôme Rothen garde espoir pour le PSG face à Chelsea

Contrairement à Christophe Dugarry, qui ne croit pas en l’équipe actuelle de Luis Enrique, Jérôme Rothen, lui, reste confiant pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea, mercredi soir au Parc des Princes.

Rothen sur le PSG : « Ils vont retrouver le peps nécessaire pour faire un grand match contre Chelsea »

Malgré les doutes concernant le Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen reste confiant. Le consultant de RMC a senti les hommes de Luis Enrique en gestion face à l’AS Monaco (défaite 1-3) vendredi et prédit une réaction des hommes de Luis Enrique, lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre les Blues.

« J’étais au stade, que ce soit dans l’ambiance, dans l’attitude des joueurs ou dans la compo, on a vu très clairement qu’il y avait de la gestion », a commenté l’ancien défenseur du Paris SG. Poursuivant, Rothen assure que la gestion humaine du coach parisien pourrait bien être profitable à son groupe contre les Anglais.

« Et avec le repos que Luis Enrique a donné ces derniers jours et sur ce match, peut-être qu’ils vont retrouver le peps nécessaire pour faire un grand match contre Chelsea. Moi je pense qu’ils ne seront pas à ce niveau-là mercredi. Peut-être que je me trompe et que je les vois trop beaux, mais je pense qu’ils vont enfin appuyer sur le bouton. Est-ce que ça va durer 1h30 ? Je suis sceptique, mais ça peut durer une mi-temps ou une heure », a confié Rothen sur RMC. Rendez-vous mercredi soir au Parc des Princes.

