Champions League : Dugarry enterre le PSG avant Chelsea !

À deux jours d’accueillir Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, mercredi soir au Parc des Princes, le PSG affiche un visage peu rassurant. Ce qui ne rassure pas du tout Christophe Dugarry, qui ne vend pas cher la peau des hommes de Luis Enrique face Blues.

Christophe Dugarry : « Le PSG est sans idées »

Le PSG traverse une passe délicate. Battu par l’AS Monaco ce vendredi, le club de la capitale inquiète à quelques jours du huitième de finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Après avoir été surclassé en finale de la Coupe du Monde des Clubs l’an passé aux États-Unis (3-0), le PSG retrouve son bourreau en Ligue des Champions.

Mais à l’heure du match aller, ce mercredi soir au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique affiche un visage peu reluisant par rapport à la saison, où elle écrasait tout sur son chemin. À l’image de leur défaite à domicile face à l’AS Monaco, vendredi en Ligue 1 (1-3), les Parisiens semblent en mal de confiance et de sensations. Au point d’inquiéter sérieusement Christophe Dugarry.

Présent sur le plateau de l’émission « Rothen s’enflamme », le Champion du Monde 2018 fait l’amer constat que « le PSG est sans idées… Le Paris Saint-Germain est dépassé. La réalité c’est que cette équipe n’y arrive plus. » L’ancien attaquant de l’OM et de l’équipe de France a clairement affiché son pessimisme à deux jours de ce choc.

« Ce qui a fait la force de Paris pendant 5 mois n’existe plus. Peut-être que l’on ne reverra plus jamais le PSG à ce niveau. J’espère pour tous ceux qui aiment le PSG que cela va s’arranger. Mais je suis inquiet depuis un petit moment. Je ne crois pas à l’histoire du bouton. On est en mars, l’argument de la gestion ne tient plus », a déclaré Christophe Dugarry sur RMC.

Reste à voir si Ousmane Dembélé et ses coéquipiers parviendront à faire mentir tous ceux qui ne misent pas sur eux pour cette rencontre face au club anglais.

