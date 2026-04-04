‎OM : Enorme coup de gueule contre les passe-droits accordés au PSG

‎‎A l’OM, Habib Beye n’a pas seulement commenté un report de match : il a ouvert un débat que beaucoup murmurent sans jamais oser l’assumer publiquement. En pointant du doigt les décisions jugées “à géométrie variable” autour du PSG, le coach de Marseille ravive une tension récurrente entre Paris, la LFP et le reste du championnat.

‎Le report de trop pour le PSG : pourquoi l’OM s’agace

‎L’affaire aurait pu passer inaperçue, comme tant d’autres décisions institutionnelles vite digérées par l’actualité. Mais le report de Lens–PSG, accordé pour préserver les performances européennes du club parisien, a été la goutte de trop côté marseillais. Habib Beye, qui n’a pas pour habitude de parler à moitié, a estimé que ces ajustements de calendrier ne peuvent rester crédibles que s’ils bénéficient à tous les clubs engagés en Europe, pas seulement à ceux dont la notoriété dépasse les frontières nationales.

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‎Ce que dénonce Beye, ce n’est pas l’idée du report en soi (qu’il juge cohérente dans un football où l’indice UEFA est devenu une question vitale) mais la manière dont ces décisions sont appliquées. En clair : quand on veut valoriser les représentants français, autant le faire avec une règle identique pour tous, pas selon un statut tacite hérité de dix ans de domination parisienne.

‎Un favoritisme structurel ? L’analyse derrière la plainte marseillaise

‎Ce coup de gueule soulève une vraie question : la LFP traite-t-elle le PSG comme un cas à part ? D’un point de vue stratégique, Paris est la locomotive économique de la Ligue 1. Mais en termes sportifs, répéter des aménagements de calendrier pour un seul club peut altérer la perception d’équité, déjà fragile dans un championnat où l’écart budgétaire est abyssal.

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‎Pour Marseille, l’enjeu dépasse l’épisode du jour. C’est toute la compétitivité de la Ligue 1 qui est en jeu. Reprogrammer un match pour soulager Paris, c’est en imposer trois en une semaine à l’adversaire concerné. La mécanique profite à certains, pèse sur d’autres, et finit par donner l’impression que le barème d’efforts n’est pas le même pour tout le monde. Et lorsque des institutions prétendent protéger “l’intérêt général”, elles s’exposent forcément à ce type de contestation.

‎Une sortie maîtrisée… mais pas anodine

‎Derrière sa prise de parole, Beye a envoyé un signal très politique à la Ligue : l’Olympique de Marseille ne veut plus être spectateur. Et ce timing n’a rien d’anodin. À Marseille, où le sentiment d’injustice fait partie de la culture club, s’attaquer à une décision pro-PSG, même indirectement, c’est rallier un peuple entier derrière soi.

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‎La déclaration du coach olympien révèle aussi une lecture stratégique du football français : si l’on veut faire progresser l’indice UEFA, autant instaurer des règles transparentes, uniformes, lisibles. Car ce que réclame l’Olympique de Marseille, au fond, c’est un championnat où la réussite européenne ne justifie pas un traitement premium réservé à une seule institution.