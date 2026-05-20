Mercato Stade Rennais : Un milieu offensif poussé vers la sortie

Le divorce se précise entre Ludovic Blas et le Stade Rennais. Les dirigeants rennais attendent des offres alléchantes pour boucler son départ lors du prochain mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Ludovic Blas sur le départ ?

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Le dossier Ludovic Blas devient chaud au Stade Rennais. Longtemps mis de côté sous Habib Beye, le milieu offensif retrouve du temps de jeu depuis l’arrivée de Franck Haise. Un retour loin d’être anodin. En interne, l’idée serait de relancer sa valeur avant le prochain mercato estival.

Depuis plusieurs semaines, l’ancien joueur du FC Nantes réapparaît dans le onze rennais. Sans être flamboyant, il retrouve sa forme. À 28 ans, Blas sort d’une saison décevante. Ses statistiques restent modestes : 5 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Très loin de ses meilleurs standards.

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Le coach Franck Haise tente malgré tout de remettre son joueur sous les projecteurs. Rennes y voit un intérêt sportif, mais surtout économique. Le club breton souhaite récupérer une indemnité importante avant l’été 2027, date de fin du contrat du milieu de terrain.

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Rennes espère le vendre entre 10 et 12 millions d’euros. Une somme inférieure aux 15 millions investis en 2023 pour l’arracher au FC Nantes, mais qui éviterait surtout un départ libre dans un an. Reste maintenant à savoir si des offres concrètes arriveront. Car de son côté, Ludovic Blas n’est pas sous pression. Le natif de Colombes peut très bien choisir de rester une saison supplémentaire au Roazhon Park avant de partir libre à l’été 2027.

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La mission de Franck Haise a été double sur cette fin de saison : relancer sportivement un joueur au talent évident et, dans le même temps, convaincre d’éventuels acheteurs. Soit le club réussit une vente intéressante cet été, soit il récupère enfin un Ludovic Blas capable de faire trembler les filets la saison prochaine, ce qui n’a pas assez été le cas cette saison malgré ses qualités techniques.