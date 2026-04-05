Mercato OM : De 60 à 12M€ ? Marseille va perdre gros cet été

L’OM devrait connaître un mercato d’été mouvementé autour de plusieurs dossiers dont celui de Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu danois pourrait quitter le club pour un montant bien en dessous de sa valeur initiale, laissant Marseille face à un dilemme financier et sportif majeur.

‎Mercato OM : Højbjerg très courtisé en Italie

‎Arrivé à l’OM avec l’étiquette de cadre expérimenté et de régulateur de jeu, Pierre-Emile Højbjerg a rapidement imposé sa présence sur le terrain et dans le vestiaire. Pourtant, alors que son contrat court jusqu’en 2028, l’horizon semble se voiler pour le Danemark. Selon le Corriere Dello Sport, plusieurs clubs italiens de prestige, dont la Juventus, l’AS Rome et l’Inter Milan, auraient coché son nom, prêts à profiter d’un mercato estival qui pourrait s’avérer lucratif pour eux… mais coûteux pour Marseille.

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‎Cette situation traduit un paradoxe pour le club phocéen : détenir un joueur central et expérimenté tout en se préparant à accepter une offre largement inférieure à la valeur qu’il représentait il y a encore quelques mois. L’OM, longtemps ferme sur les départs, semble désormais prêt à négocier, signe d’une volonté de rationaliser ses finances ou d’anticiper une éventuelle frustration du joueur.

‎Une décote qui fait débat

‎Si l’été dernier le prix évoqué pour Højbjerg flirtait avec les 60 millions d’euros sur le marché européen, aujourd’hui, une somme proche de 12 millions suffirait à convaincre les dirigeants olympiens. Une baisse spectaculaire qui pose question sur la stratégie sportive du club. L’impact sportif d’un tel départ serait sensible : perdre un régulateur et un leader de vestiaire pourrait déstabiliser l’équilibre d’une équipe ambitieuse en Ligue 1 et en compétitions européennes.

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‎Pour Højbjerg, le choix est tout aussi stratégique. Rester à Marseille, où il a trouvé un rôle central, ou tenter un nouveau challenge en Serie A, voilà le dilemme du Danois. Au-delà de l’aspect financier, c’est une décision sportive qui pourrait redéfinir sa carrière. L’été promet donc d’être chaud à Marseille, entre calculs économiques et enjeux sportifs majeurs.

Un mercato à double enjeu

Le dossier Højbjerg n’est pas seulement une question d’argent. C’est un révélateur des tensions entre ambition sportive et contraintes financières à l’OM. Si le club accepte de laisser filer son milieu à prix cassé, il devra trouver un successeur capable de combler l’absence d’un leader, tout en restant compétitif sur le plan sportif.

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‎Dans le contexte actuel, la vigilance sera de mise pour le board olympien : chaque décision pourrait influencer la saison prochaine et la perception du club sur le marché. Højbjerg, quant à lui, a l’opportunité d’écrire un nouveau chapitre de sa carrière, et Marseille pourrait, malgré elle, devenir le théâtre d’un feuilleton estival très suivi.