ASSE : Kevin Pedro blessé ? Montanier donne des nouvelles

La chute brutale de Kévin Pedro en plein match entre l’ASSE et l’AS Nancy a glacé les tribunes durant de longues minutes. Entre inquiétude légitime et soulagement final, Philippe Montanier a enfin mis des mots sur cette scène qui a crispé tout un club.

‎‎AS Nancy-ASSE : Kévin Pedro a fait peur à Saint-Etienne

‎Lorsque Kevin Pedro s’est effondré après un contact violent, le match a basculé dans une atmosphère que tout footballeur redoute. Le duel avec Jérémy Gélin laisse le défenseur stéphanois au sol, immobile, tandis que les soigneurs se précipitent. À Marcel-Picot, même les discussions se font murmures : l’ASSE vient peut-être de perdre l’un de ses hommes forts au pire moment.

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‎Les minutes s’étirent, la civière apparaît et les Verts se regroupent autour de leur partenaire. La sortie de Pedro change la dynamique du match, impose une réorganisation en urgence et ajoute un poids mental considérable à une équipe déjà malmenée.

‎Montanier apaise la tempête : des nouvelles rassurantes

‎Après la rencontre, les supporters attendaient une phrase, une seule : un signe. Philippe Montanier l’a donné sans détour. « Pour Kévin Pedro, ça va. On était tous inquiets, mais on est rassurés », a-t-il rassuré. Un message clair, presque libérateur pour un club engagé dans un sprint final exigeant.

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‎Si la scène impressionne, elle ne débouche pas sur une blessure grave. Et c’est peut-être la meilleure nouvelle du week-end pour des Verts qui savent combien Kevin Pedro a pris de l’importance dans les phases défensives comme offensives. Les Verts ont d’ailleurs dû cravacher pour arracher le nul 1-1 grâce à Lucas Stassin.

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‎Un enjeu majeur pour l’ASSE

‎L’incident rappelle à quel point l’équilibre stéphanois repose sur quelques cadres émergents. Sans Pedro, l’ASSE perd en densité, en projection et en sérénité. Sa disponibilité dans les prochains matchs sera donc un indicateur clé pour les ambitions de fin de saison. ‎Montanier le sait, ses joueurs aussi : être rassuré, c’est bien. Pouvoir compter sur Pedro très vite, c’est mieux.