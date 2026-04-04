FC Nantes : Le groupe de Halilhodzic pour la finale à Metz !

À la veille d’un match très important pour le maintien contre le FC Metz, le FC Nantes a dévoilé le groupe convoqué par Vahid Halilhodzic, l’entraîneur des Canaris.

FC Nantes : Vahid Halilhodzic sonne la mobilisation avant Metz

Le FC Nantes se déplace sur la pelouse du FC Metz, ce dimanche à 17 h 15, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Un match capital pour la survie des deux clubs dans l’élite, pour lequel Vahid Halilhodzic a sonné la mobilisation lors de sa conférence de presse de vendredi.

Lisez aussi : FC Nantes : Halilhodzic sonne l’alerte pour le voyage à Metz

À voir

LOSC-RC Lens (3-0) : Une victoire change tout pour l’Europe

« L’histoire du FC Nantes peut basculer un peu plus dans la crise à la fin des 90 minutes contre Metz. Un échec à l’extérieur et c’est la dernière place qui les attend avec une relégation quasi assurée. Pour moi, ça a été très difficile. Je me suis promené en bas de là, où j’habite en ce moment, à 2h du matin, tout seul. J’avais mis beaucoup d’énergie sur ce match (contre Strasbourg), je voulais créer une dynamique de victoires.

Je n’ai pas non plus dramatisé, mais expliqué les choses. Si on ne gagne pas les prochains 3 matchs, ce sera difficile. Pour moi, c’est l’un des matchs les plus importants de l’histoire du FC Nantes », a déclaré Vahid Halilhodzic, avant un match décisif pour le FC Nantes, à Saint-Symphorien.

Lisez aussi : FC Nantes : Bonnes nouvelles pour Halilhodzic avant Metz !

À voir

Stade Rennais : Esteban Lepaul évoque un transfert en Liga !

Pour ce match crucial, le technicien franco-yougoslave a convoqué un groupe de 23 joueurs, dans lequel ne figure pas Dehmaine Tabibou, grand absent de la semaine en raison d’une gêne au mollet. Forfaits, il y a deux semaines contre le RC Strasbourg, Fabien Centonze et Francis Coquelin font, eux, leur retour. C’est aussi le cas d’Abakar Sylla, qui lui avait été un temps écarté du groupe professionnel et prier de s’entraîner avec la réserve.

Lire la suite sur le FC Nantes

‎Mercato FC Nantes : Le FCN frappe fort avec une signature majeure

INFO Mercato : Le FC Nantes prépare un gros deal avec le PSG

Le groupe du FC Nantes pour défier le FC Metz

Gardiens : Carlgren, Lopes, Mirbach

Défenseurs : Ali Yousuf, Amian, Awaziem, Centonze, Cozza, Guilbert, Machado, Sylla, Tati

À voir

ASSE : Un club de Ligue 2 fait une annonce folle sur Stassin

Milieux : Cabella, Coquelin, Kaba, Lepenant, Leroux, Sissoko

Attaquants : Abline, El Arabi, Ganago, Guirassy, Mohamed.