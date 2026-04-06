Mercato ASSE : Il rejette Man United pour Saint-Étienne

‎À l’ASSE, un jeune talent a pris une décision qui fait déjà du bruit dans le football français. Paul Eymard, 18 ans, privilégie la continuité avec les Verts plutôt qu’un départ prématuré vers Manchester United.

‎Mercato ASSE : Paul Eymard, un choix réfléchi pour un futur prometteur

‎Malgré l’intérêt manifeste de clubs européens de renom comme Manchester United ou l’Inter Milan, Paul Eymard a choisi de rester à l’ASSE. Le jeune milieu de terrain ne cache pas sa stratégie : « Je me dis que je suis encore loin d’être arrivé et que j’ai beaucoup d’étapes à franchir. Des joueurs comme ça, que l’on présentait comme de très grands espoirs et qui n’ont pas réussi, il y en a eu énormément », explique-t-il avec lucidité.

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Quatre apparitions en championnat et trois en Coupe de France suffisent déjà à montrer qu’il n’est pas là pour observer. ‎Le prodige stéphanois mise sur la patience et le développement progressif plutôt que sur la tentation d’un départ immédiat vers l’Europe.

‎Un projet sur mesure pour grandir

‎Eymard insiste sur la pertinence du projet stéphanois : « L’ASSE m’a présenté un projet où je me retrouve avec les professionnels au quotidien et c’est un gros plus ». Ici, pas de précipitation, mais un plan clair pour intégrer l’équipe première et aider les Verts à retrouver la Ligue 1.

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Cette démarche montre une maturité rare pour un joueur de 18 ans et rassure les supporters sur la vision à long terme du club. ‎Saint-Étienne gagne ainsi une pépite qui pourrait devenir l’un des piliers de son renouveau, un signal fort que le club mise sur ses talents formés en interne pour bâtir son avenir.