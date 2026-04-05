ASSE : Un club de Ligue 2 fait une annonce folle sur Stassin

De retour à son meilleur niveau depuis le changement d’entraîneur à l’ASSE, Lucas Stassin est de nouveau décisif en Ligue 2. Si bien que les concurrents des Verts s’inclinent devant la réussite du buteur des Verts.

Mercato ASSE : « Stassin, c’est le prix de notre club »

Invaincue en huit matchs depuis la nomination de Philippe Montanier à la place d’Eirik Horneland (6 victoires, 2 nuls), l’ASSE a encore pu compter sur Lucas Stassin, décisif et transformé mentalement depuis le départ de l’entraîneur norvégien.

Lors des cinq dernières journées, l’ancien avant-centre de Westerlo a trouvé à quatre reprises le chemin des filets et été récemment récompensé d’une première convocation et sélection avec les Diables Rouges. Sauveur de l’AS Saint-Étienne à Marcel-Picot, le joueur de 21 ans a fait « craquer » l’entraîneur de l’AS Nancy-Lorraine.

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En conférence de presse d’après match, Pablo Correa s’est félicité que ses joueurs aient réussi à rivaliser avec le club stéphanois, le PSG de la Ligue 2, tout en reconnaissant qu’il est difficile pour les Lorrains de jouer dans la même cour.

« Je savais mon équipe capable de faire quelque chose contre Saint-Étienne et on comptait aussi un peu sur leur maladresse à l’image de Stassin qui avant d’égaliser, a raté des choses. Stassin a lui seul, c’est le prix de notre club… », a déclaré le technicien franco-uruguayen.

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Alors que l’actuelle valeur marchande de Lucas Stassin est estimée à 15 millions d’euros sur Transfermarkt et devrait rapidement augmenter au vu de sa forme du moment, la valeur de l’ensemble de l’effectif de l’AS Nancy-Lorraine est actuellement fixée à seulement 12,70 millions d’euros par le site spécialisé.