OM Mercato: Urgent ! Christophe Galtier débarque à Marseille

Annoncé comme l’une des pistes prioritaires du président Stéphane Richard et Frank McCourt pour remplacer Habib Beye sur le banc de l’OM, Christophe Galtier se trouve actuellement à Marseille.

OM Mercato : Ça chauffe entre Christophe Galtier et l’OM

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N’ayant pas rempli ses objectifs, Habib Beye est clairement sur le départ à l’OM. Pour assurer sa succession, Frank McCourt et Stéphane Richard auraient coché plusieurs noms, dont celui de Christophe Galtier, ex-joueur de l’OM et ancien entraîneur du Paris SGEt d’après Sacha Nabet, le coach de Neom Sports est la piste préférentielle de la direction de l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, le technicien de 59 ans serait en ce moment même sur la Canebière.

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« Christophe Galtier est actuellement à Marseille, à l’Intercontinental. Le visage du nouvel entraîneur se dessine peu à peu. Genesio est toujours dans la course, mais l’OM donne sa priorité au Marseillais », a publié le journaliste de Canal+ Foot sur sa page Twitter. Cependant, l’affaire est encore loin d’être dite.

Neom ne lâche pas Galtier, l’OM va devoir payer

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Natif de Marseille, Christophe Galtier a évolué sous les couleurs du club phocéen avant de faire partie de l’OM. Après avoir entraîné l’ASSE, le LOSC, l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain, il pourrait prendre en main son club de coeur dès cet été. Mais rien n’est encore fait et les dirigeants marseillais vont devoir se montrer convaincants avec leurs homologues de Neom.

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En effet, alors que son nom est murmuré du côté de Marseille, Christophe Galtier conserve la confiance de ses dirigeants saoudiens. Le journal L’Équipe confirme que l’ancien collaborateur de Luis Campos « s’est envolé ce vendredi soir à 21 heures, depuis l’aéroport de Riyad, capitale de l’Arabie saoudite, pour revenir chez lui. »

Et devenir le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille, club où il a été formé avant de débuter en professionnel (1982-1987) ne lui déplairait pas du tout, bien au contraire. Sauf que ses dirigeants ne lui ont pas signifié leur volonté de mettre fin à une collaboration entamée depuis le 5 juillet 2025. Sous contrat avec Neom Sports jusqu’au 30 juin 2027, le Champion de France 2021 avec Lille et 2023 avec le PSG dispose d’émoluments très élevés. Devoir racheter sa dernière année de contrat aurait donc un coût conséquent.

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À moins qu’au regard de la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, ses dirigeants acceptent de le libérer pour des raisons familiales. Au pis, que les deux parties parviennent à trouver un accord. Ce n’était pas le sens de leurs dernières discussions. Affaire à suivre…