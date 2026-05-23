Mercato Lens : Choc ! Pierre Sage prêt à claquer la porte ?

Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison 2025-2026, Pierre Sage a réalisé une saison fantastique sur le banc du RC Lens. Mais l’entraîneur français pourrait bien se laisser convaincre par un projet encore plus ambitieux dès cet été. Explications.

Mercato Lens : Pierre Sage convoité par en Premier League

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Pierre Sage est sans doute l’entraîneur français le plus en vogue du moment. Le coach du RC Lens plaît à plusieurs clubs de Premier League. Deuxième de Ligue 1 à seulement 6 points du Paris Saint-Germain, le club lensois s’est adjugé son premier sacre en Coupe de France.

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Des performances incroyables qui portent la signature de Pierre Sage. Et tout logiquement, le tacticien de 47 ans commence déjà à éveiller de l’attention en dehors des frontières de la Ligue 1, notamment en Angleterre. En effet, selon les informations de Sports Boom, l’ancien entraîneur de l’OL serait dans le viseur de Crystal Palace et de Fulham.

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Respectivement 15es et 13es de Premier League à une journée de la fin du championnat, les Eagles et les Cottagers seraient séduits par le profil de Genesio pour la saison prochaine. Et les deux clubs anglais disposent de moyens financiers suffisants pour racheter les deux dernières années de contrat du coach des Sang et Or. De son côté, le principal concerné reconnaît des contacts avec d’autres clubs.

Pierre Sage : « Je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts »

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Sous contrat jusqu’en juin 2028, Pierre Sage sera-t-il toujours l’entraîneur du Racing Club de Lens la saison prochaine ? Après la victoire en Coupe de France face à l’OGC Nice (3-1), vendredi soir au Stade de France, le successeur de Will Still a affirmé vouloir honorer son contrat, tout en reconnaissant de nombreux contacts avec d’autres clubs.

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« Je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts », a reconnu Pierre Sage, conscient qu’il sera certainement très sollicité dans les semaines à venir. « Après je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club », a ajouté le natif de Lons-le-Saunier avant de conclure le sujet en affirmant que ce n’est pas le moment de parler de son avenir.