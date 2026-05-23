Mercato PSG : Le FC Porto répond à Campos pour Diogo Costa !

Alors que les performances de Matvey Safonov ont permis au PSG d’atteindre la finale de la Ligue des Champions cette saison, Luis Campos rêve d’attirer Diogo Costa cet été. Mais le FC Porto ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Mercato PSG : Luis Campos s’intéresse à Diogo Costa

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Le Paris Saint-Germain envisagerait de renforcer également le poste de gardien de but cet été malgré les prestations XXL de Matvey Safonov. Selon les informations du média spécialisé sur l’actualité du FC Porto, Mercado Azul, le club de la capitale voudrait recruter Diogo Costa.

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La même source révèle que Luis Campos, le conseiller sportif parisien, pourrait profiter de ses relations avec Jorges Mendes, l’agent de l’international portugais, pour boucler le dossier au plus vite. Sous contrat jusqu’en 2030, Diogo Costa dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros qu’il faudra payer pour remplacer Matvey Safonov et Lucas Chevalier dès cet été. Mais il faudra réussir à convaincre les dirigeants de Porto de laisser partir leur dernier rempart de 26 ans.

Le FC Porto ferme la porte pour Diogo Costa

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D’après le journal local A Bola, la direction du FC Porto n’a prévu aucun départ pour Diogo Costa lors du prochain mercato d’été. Le président André Villas-Boas veut conserver son capitaine et n’envisage pas d’ouvrir de négociations avec Luis Campos.

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Pour les Dragons, l’équation est simple : tout club intéressé par Costa devra absolument passer par sa clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. Toujours selon la même source, le club portugais, en position de force dans ce dossier, réclamerait même un règlement intégral en une seule fois, sans montage financier ni échéancier.

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Sous contrat jusqu’en juin 2030, Diogo Costa n’envisagerait pas non plus un départ que pour un club de tout premier rang. Surtout que le nouveau coach Francesco Farioli compte sur lui pour la saison prochaine.