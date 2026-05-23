Mercato FC Nantes : Un autre coach déchire l’offre de Kita

Un gros dossier tombe à l’eau. Un autre technicien refuse de rejoindre le FC Nantes pour succéder à Vahid Halilhodzic.

Mercato FC Nantes : Kita rêvait d’Antonetti, la réponse est tombée

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Le FC Nantes cherche encore son entraîneur. Vahid Halilhodzic est annoncé sur le départ. Le Bosnien ne va pas diriger l’équipe en Ligue 2. Les dirigeants nantais multiplient les pistes, mais aucune ne donne une réponse favorable.

Ces dernières semaines, plusieurs noms ont circulé autour du banc des Canaris. Ceux de Christophe Pélissier, Olivier Pantaloni, Stéphane Gilli, Luka Elsner ou encore Michel Der Zakarian ont été évoqués. En coulisses, la cible prioritaire du patron du FC Nantes, Waldemar Kita est Frédéric Antonetti.

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Le président nantais espérait convaincre le technicien corse de reprendre du service à la Beaujoire. Mais ce dossier n’ira pas plus loin. D’après les informations du compte X @AliPaacha, proche de l’actualité du FC Nantes, Antonetti aurait refusé l’approche des Canaris.

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Passé par AS Saint-Étienne, le Stade Rennais ou encore le LOSC, l’entraîneur français sortirait d’une période compliquée au SC Bastia, où il occupait le poste de directeur technique. Il souhaiterait désormais prendre du recul avec le football, au moins pour quelque temps. Sauf retournement de situation, il ne va pas poser ses valises sur les bords de l’Erdre la saison prochaine. Les Kita devront chercher un autre coach.