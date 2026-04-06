Mercato OM : Un joueur poussé vers la sortie après la défaite

Benjamin Pavard n’est plus en odeur de sainteté à l’OM. Après une nouvelle performance décevante, le roc tricolore va quitter Marseille à la fin de la saison.

Mercato : Benjamin Pavard, la rupture consommée avec l’OM

Sale temps pour Benjamin Pavard à Marseille. Après une prestation désastreuse à Monaco dimanche soir lors de la défaite 2-1 de l’OM, l’avenir du défenseur semble désormais scellé. Prêté par l’Inter Milan, le champion du monde n’a plus sa place dans le projet marseillais.

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Habib Beye avait pourtant choisi de relancer le joueur au stade Louis II après sa mise sur le banc contre Lille. Ce fut un échec retentissant. Souvent dépassé, Pavard a multiplié les erreurs. Sa relance totalement manquée a notamment offert le but décisif à Folarin Balogun. Son dégagement raté, véritable passe décisive pour l’adversaire, symbolise son calvaire actuel.

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Sur les réseaux sociaux, le ton est bien plus acide. Les fans marseillais ne comprennent plus comment ce joueur a pu évoluer dans des clubs de haut niveau. L’OM dispose d’une option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Mais un transfert définitif est désormais inenvisageable. Le train est passé pour l’ancien Bavarois : il ne conquerra pas les cœurs à Marseille. Son aventure phocéenne se referme dans la douleur.