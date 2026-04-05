Mercato OM : Habib Beye tient son premier renfort inattendu

Alors que l’OM se prépare pour la prochaine saison, un joueur discret cet hiver pourrait bien devenir une pièce maîtresse pour Habib Beye. Malgré un début timide, son intégration progressive laisse entrevoir un véritable atout pour Marseille.

Un milieu prometteur en quête de confiance

Depuis son arrivée en provenance d’Angers pour 2,5 millions d’euros, Himad Abdelli peine à s’imposer sous le maillot marseillais. L’international algérien, âgé de 26 ans, a connu un hiver compliqué, avec des apparitions irrégulières et un départ anticipé lors du quart de finale de Coupe de France face à Toulouse.

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‎‎Pourtant, ses qualités techniques et sa personnalité offensive ne passent pas inaperçues. « Himad n’est pas un joueur qui se cache. S’il loupe ses deux premiers ballons, ce n’est pas le genre de joueur à jouer vers l’arrière pour se déresponsabiliser », rappelle Oswald Tanchot qui l’a lancé au Havre. Cette franchise sur le terrain pourrait se révéler décisive pour un Beye désireux de renforcer son milieu.

Les circonstances expliquent les débuts difficiles

L’arrivée d’Abdelli en plein mercato d’hiver n’a pas facilité son adaptation. Entre la préparation estivale manquée, les remous internes du club et une grève des supporters, l’intégration du milieu algérien est loin d’être linéaire. « Un joueur, c’est un être humain », rappelle Tanchot. « Il faut lui laisser le temps de trouver sa légitimité face à des grands joueurs déjà en place », a-t-il ajouté.

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‎‎Cette phase d’apprentissage est cruciale. Ces cinq premiers mois, bien que délicats, permettent au joueur de comprendre le rythme et l’exigence de l’OM. Pour Beye, ces ajustements sont autant d’opportunités de bâtir une équipe plus solide pour 2026-2027.

Un potentiel atout pour la saison

prochaine‎‎Si Abdelli reste dans l’effectif, il pourrait représenter un renfort stratégique pour Beye. Sa capacité à jouer vers l’avant et à dynamiser le milieu marseillais offre un profil complémentaire aux cadres actuels. Les observateurs estiment que cette montée en puissance pourrait transformer des apparitions timides en performances décisives.

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‎‎Pour l’Olympique de Marseille, l’enjeu est clair : intégrer progressivement ce joueur pour tirer le meilleur de son potentiel. Habib Beye, conscient de ces paramètres, pourrait miser sur Abdelli comme une pièce clé de sa rotation, notamment lors des phases cruciales de la prochaine saison.