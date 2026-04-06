Mercato OM : Après Monaco, Habib Beye sur le départ ?  

Le coach de l’OM, Habib Beye est sous pression pendant ce sprint final. Après la défaite face à Monaco, les Olympiens dégringolent au classement.

OM : Habib Beye sous pression

Rien ne va plus à Marseille. Après le revers subi contre Lille, l’OM chute encore ce dimanche à Monaco (2-1). Ce résultat face à un concurrent direct inquiète. Avec zéro point sur six possibles, la course au podium se complique. En première ligne, Habib Beye subit la foudre des réseaux sociaux.

Samedi, en conférence de presse, le technicien affichait une confiance inébranlable. « Je mérite ce que j’ai », martelait-il pour justifier son contrat et ses émoluments. Pour lui, seul le travail compte. S’il veut plus, il devra prouver davantage. Cette sortie, jugée arrogante par certains, a provoqué un tollé.

Avant le coup d’envoi sur le Rocher, l’ex-coach rennais restait sur sa ligne. Il déplorait que l’on ne retienne que le négatif. Il aime le challenge, disait-il. Hélas, la ferveur n’a pas suffi. Malgré une entame cohérente, les Phocéens ont craqué après la pause.

À voir

L’ASSE manque le coche à Nancy, Montanier sous pression

Lire aussi : Mercato : L’OM largue Bouhafsi et tient le président parfait

Au micro de Ligue 1+, Beye a persisté dans son analyse positive. Le contenu était là. Les occasions furent nombreuses. La réussite a simplement choisi le camp adverse. Selon lui, l’équipe a contrôlé le match mais a offert les buts à une équipe de Monaco redoutable en transition. Le groupe est affecté, mais le coach veut retenir les opportunités créées.

Cette défaite laisse des traces au classement. Incapable de battre un membre du top 6 à l’extérieur, l’OM glisse à la quatrième place. Lille passe devant. Monaco revient à hauteur. Lyon et Rennes menacent juste derrière.

Lire la suite sur l’OM

‎OM : Facundo Medina craque après le revers à Monaco

À voir

Mercato : Après Dro, le PSG arrache un autre génie au Barça

Mercato OM : Habib Beye tient son premier renfort inattendu

Face à cette pression, Habib Beye ne tremble pas. Il active le « mode chasseur » pour les six dernières journées. Pour lui, la lutte à cinq pour le podium est une source d’excitation. Le rendez-vous est pris vendredi contre Metz au Vélodrome. La victoire est désormais impérative pour ne pas voir la saison s’évaporer totalement.