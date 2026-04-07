Mercato ASSE : Du lourd annoncé à Saint-Etienne en Ligue 1

Loïc Perrin et la cellule de recrutement de l’ASSE sont en alerte maximale. Ils anticipent le mercato d’été, en attendant le retour en Ligue 1. Le Directeur sportif annonce du lourd à deux mois de l’ouverture du marché des transferts.

ASSE Mercato : Perrin confirme des contacts avec des joueurs pour la saison prochaine »

L’ASSE n’est pas encore de retour en Ligue 1, mais le club travaille déjà sur le recrutement pour renforcer son équipe, par anticipation. Loïc Perrin l’a confirmé dans une interview sur la chaîne YouTube de Jérôme Gallo. « En tant que dirigeant, l’objectif forcément est de monter en Ligue 1. Mais on doit toujours préparer plusieurs situations. Ça fait partie de mon métier d’anticiper », a-t-il confié.

Les responsables du recrutement multiplient les contacts et les pistes, et pas n’importe lesquels, car le club stéphanois vise du lourd. Ils veulent éviter de se tromper dans le recrutement cet été, afin de se maintenir dans l’élite, ce qu’elle n’avait pas réussi la saison dernière.

« Si on parle de la préparation de la saison prochaine et plutôt du recrutement et de la stratégie pour la construction de l’effectif, on y est depuis un bon moment. On a réfléchi à plusieurs options forcément. On est déjà en contact avec certains joueurs pour l’année prochaine. Forcément, on ne peut pas avancer concrètement aujourd’hui en ayant l’incertitude du niveau », explique Loïc Perrin.

La cellule de recrutement renforcée à Saint-Etienne

Ayant tiré les leçons du fiasco du mercato d’été 2024, dont la conséquence est la relégation de Saint-Etienne en Ligue 2 en 2025, la Direction de Kilmer Sports Ventures met un point d’honneur au recrutement. Elle a ainsi renforcé la cellule de recrutement cette saison.

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« Aujourd’hui je m’appuie sur un coordinateur du recrutement qui est arrivé récemment. On a aussi renforcé la cellule de recrutement, où on est désormais huit alors que précédemment on était trois. C’était une volonté de la part des actionnaires, car c’est peut-être l’un des départements les plus importants d’un club de football », souligne Loïc Perrin, dont l’une des missions est justement le recrutement.

Mercato : Enzo Bardeli, priorité de l’ASSE en Ligue 1

Mais qui sont les joueurs ciblés en ce moment par l’ASSE ? Des noms ont-ils fuité ? Rien n’a filtré pour l’instant, en dehors de l’arrivée fortement probable d’Enzo Bardeli, si le club ligérien retrouve la Ligue 1 en mai prochain.

En fin de contrat en juin 2026, le milieu de terrain de l’USL Dunkerque est la priorité des Verts cet été. Auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 28 matchs de Ligue 2, il est parmi les joueurs le plus prolifiques du championnat, alors qu’il n’est pas attaquant.

Des renforts de la trempe de Julien Le Cardinal visés

Pour les profils étudiés par les recruteurs, le Directeur sportif des Stéphanois a lâché un gros indice. Il vise des joueurs de la trempe de Julien Le Cardinal, défenseur central recruté à Brest en Ligue 1 pendant le mercato d’hiver. « Le Cardinal ? Oui clairement, il a fait du bien, c’est une arrivée qui a été décisive pour nous. C’est un joueur qui avait déjà une certaine expérience du niveau de la Ligue 2, qui a joué en Ligue 1« , a-t-il souligné.

Le joueur de 28 ans a été titulaire à 8 reprises en autant d’apparitions depuis son arrivée en janvier. Il était même le capitaine de l’AS Saint-Etienne, lors des trois dernières journées, en l’absence de Gautier Larsonneur.

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« La chose positive qu’il y a eu, c’est qu’il s’est acclimaté tout de suite. Sur son premier match (contre Montpellier), en plus de nous faire gagner avec ce but, il fait un bon match. Il colle tout à fait à l’esprit qu’on veut donner à l’équipe, en match, mais aussi dans le vestiaire. C’est un très bon exemple pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus anciens. On est vraiment ravis de son arrivée parce qu’il a stabilisé notre équipe, mais il a aussi amené un état d’esprit à l’équipe. Clairement son arrivée a été une très bonne chose pour nous », a apprécié Loïc Perrin.