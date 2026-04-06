Mercato ASSE : KSV innove, un nouveau plan de recrutement

Alors que l’ASSE est dans la course vers la Ligue 1, la direction du club prépare déjà le mercato d’été. Une nouvelle technique d’approche et une méthode innovante pour attirer des joueurs talentueux ont été mises en place, selon les révélations de Loïc Perrin.

L’ASSE est à 5 journées de la montée en Ligue 1

L’ASSE est en pole position, avec l’ESTAC, pour faire son retour en Ligue 1 directement, sans passer par les barrages. Les Stéphanois sont deuxièmes, tandis que les Troyens sont leaders avec 4 points d’avance, à 5 journées de la fin du championnat.

Invaincus en 8 matchs consécutifs, soit 6 victoires et 2 nuls, les Verts sont dans dynamique qui devrait les mener vers le championnat de l’élite. Même si la montée directe en première division n’est pas encore assurée, Troyes et Saint-Etienne s’en rapprochent.

Saint-Etienne prépare déjà le mercato d’été

Dans les coulisses, la direction du club ligérien cherche des joueurs pour renforcer son équipe une fois la montée acquise. Des noms sont déjà cochés sur le calepin des responsables du recrutement et d’autres profils sont à l’étude.

Un travail minutieux d’équipe se fait dans l’ombre pour éviter les erreurs de casting. Philippe Montanier est également impliqué, et son carnet d’adresses peut servir pour dénicher des joueurs talentueux, mais également pour attirer de top joueurs.

ASSE Mercato : Enzo Bardeli en tête de liste

Convoité depuis l’été dernier, le nom d’Enzo Bardeli de l’USL Dunkerque est toujours en tête sur la liste de Kilmer Sports Ventures (KSV). Arrivant en fin de contrat dans le Nord en juin 2026, il sera donc libre de signer avec le club de son choix.

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Et l’ASSE aura des arguments plus solides, si elle remonte en Ligue 1. Quant au prolifique milieu de terrain, il ne restera pas en Ligue 2, alors que Dunkerque tente de prolonger son contrat, afin d’éviter de le voir partir librement.

L’ASSE opte pour de nouvelles méthodes de recrutement

D’ailleurs l’ASSE a élaboré de nouvelles stratégies pour attirer des joueurs ambitieux, comme l’a expliqué le Directeur sportif, dans le Podcast ‘’Vert sans filtre’’. « C’est un département que les actionnaires ont voulu développer, qu’on appelle ‘développement individuel du joueur’, et ça commence dès le recrutement. Quand on s’intéresse à un joueur, on monte un dossier, car aujourd’hui on a la chance d’avoir plusieurs données différentes, donc on les utilise », indique-t-il.

Le dirigeant stéphanois a donné ensuite des détails sur cette nouvelle méthode. En quoi consiste concrètement ce plan de développement personnalisé ? « On crée aussi une vidéo de présentation du joueur avec les points forts, mais on axe surtout sur les points faibles pour dire au joueur : ‘voilà sur quoi on va travailler avec toi sur la durée de ton contrat’. Je pense que c’est un atout pour recruter certains joueurs qu’on n’aurait peut-être pas pu avoir, car il y a beaucoup de concurrence », a expliqué Loïc Perrin.

Une nouvelle arme stratégique pour KSV

Désormais, les nouveaux prioritaires du club passent à une autre étape du recrutement, qui dépasse le simple stade des analyses de données data sur les joueurs. Ils ont l’intention de transformer le recrutement « en arme stratégique ».

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En plus de la data, ils optent pour le suivi individualisé et se projettent sur le développement de chaque joueur recruté. « Cela se traduit par des séances individuelles sur certains axes définis, mais aussi des séances vidéo. Je trouve que c’est un atout pour nous », assure l’ancien capitaine de l’AS Saint-Étienne. Comme quoi, les Verts s’arment déjà pour rivaliser avec leurs concurrents sur le marché des transferts cet été.