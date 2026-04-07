ASSE : Le Mans FC revient, faux pas interdit à Saint-Etienne

L’ASSE va-t-elle décrocher une place pour la montée directe ou passera-t-elle par les play-offs et potentiellement les barrages pour accéder en première division ? En attendant la réponse, les les Verts n’ont plus droit à la défaite. Ils sont mis sous pression par Le Mans FC, à 5 journées de la fin de la Ligue 2.

ASSE : Le Mans revient à 1 point, faux pas interdit aux Verts !

L’ASSE est toujours deuxième de Ligue 2, malgré son match nul contre l’AS Nancy (1-1), samedi, en Lorraine. Cependant, elle est désormais talonnée par Le Mans FC, qui est revenu à un petit point des Verts, grâce à sa large victoire sur Pau FC (4-0), ce lundi, en clôture de la 29e journée du championnat.

L’équipe stéphanoise est toujours maitre de son destin, mais elle n’a plus droit à un faux pas, lors des 5 derniers matchs décisifs de la saison. Au moindre match nul ou défaite, elle pourrait se faire doubler par les Manceaux et se retrouver à portée du Red Star ou encore du Stade de Reims.

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En laissant filer 2 points à Grenoble, puis maintenant à Nancy, l’AS Saint-Etienne n’a plus d’avance considérable dans dernière ligne droite de la course vers la montée. Les Audoniens et les Rémois sont respectivement à 6 et 7 points des Stéphanois, alors qu’il y a encore 15 points en jeu.

Saint-Etienne vise la montée directe en Ligue 1

Pour rappel, seules les première et la deuxième places donnent droit à un retour direct dans l’élite. Quant aux 3e, 4e et 5e, ils passeront par les play-offs, puis les barrages (matchs aller et retour) contre le 16e de la Ligue 1, avant de probablement remonter. Un scénario complexe que l’ASSE veut éviter. Pour se faire, elle doit gagner les 5 matchs restants, dont la confrontation directe avec le leader.

Un calendrier plus abordable pour l’ASSE ?

L’équipe de Philippe Montanier affrontera l’USL Dunkerque (9e), samedi prochain au stade Geoffroy-Guichard où elle est invaincue depuis l’arrivée du nouvel entraineur. Elle sera opposé ensuite à la lanterne rouge, le SC Bastia, lors de la 31e journée. Une semaine plus tard, ce sera le choc contre l’ESTAC, actuel leader, au stade Geoffroy-Guichard.

L’AS Saint-Etienne bouclera la saison par les matchs contre Rodez AF (actuel 6e), puis Amiens SC (16e et barragiste), respectivement, le 2 et le 9 mai. Un calendrier plus ou moins abordable pour les Stéphanois. Toutefois, cela ne garantit rien comme avait prévu Philippe Montanier :

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« On étudie toujours l’adversaire, c’est le cas de Nancy, mais on sait aussi que ce qu’on voit n’est pas toujours ce qu’on rencontre ». Après le match nul concédé en Lorraine, il s’est immédiatement tourné vers les prochains matchs. « Nous sommes déçus de ce match ! On va bien récupérer, d’autres combats nous attendent », a-t-il glissé.