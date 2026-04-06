OL : Endrick éteint en Ligue 1, Fonseca pointé du doigt

Endrick est en difficulté en Ligue 1. Il n’a pas marqué le moindre but en 8 matchs consécutifs disputés. Et le premier responsable de cette panne sèche en championnat est Paulo Fonseca, selon Samuel Umtiti.

OL : Positionnement d’Endrick sur le côte, un mauvais choix selon Umtiti

Étincelant lors de ses premiers matchs à l’OL, Endrick a perdu son efficacité. À l’image de toute l’équipe rhodanienne, il n’est pas du tout en réussite. Mais selon Samuel Umtiti, si le Brésilien n’est plus efficace c’est la faute de Paulo Fonseca. Il est accusé pour son choix tactique, notamment le repositionnement de l’avant-centre prêté par le Real Madrid.

Selon l’ancienne gloire de l’Olympique Lyonnais, il n’est pas du tout à son aise sur l’aile. « C’est compliqué pour Endrick, même s’il a marqué quelques buts à son arrivée. Là, avec son positionnement sur le côté, il n’apporte rien, et on ne voit pas ses qualités », a-t-il noté dans son analyse dans l’After Foot, sur RMC.

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« Il est beaucoup moins connecté avec ses coéquipiers et quand il a le ballon, il essaie de faire la différence à lui tout seul, alors qu’il a besoin d’eux pour briller. Là, on ne le voit pas du tout », a constaté Samuel Umtiti.

Un triplé à Metz et plus aucun but du Brésilien en championnat

Dimanche, le joueur de 19 ans avait été totalement transparent contre Angers SCO (0-0). Visiblement en difficulté, il a été sorti par Paulo Fonseca au profit d’Adam Karabec, à la 73e minute de jeu.

Le compteur d’Endrick est bloqué à 3 buts en Ligue 1, soit le triplé réalisé contre le FC Metz, depuis le 25 janvier. Il a certes marqué 2 fois en coupe de France et un but en Ligue Europa contre le Celta Vigo, mais cela n’a pas été suffisant.

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L’OL est éliminé dans ces deux compétitions et il n’a plus que la Ligue 1 pour sauver sa saison. Un championnat dans lequel les Gones n’ont remporté aucun de leurs 6 derniers matchs consécutifs. Ils sont en effet sur une série négative de 3 nuls et 3 défaites, soit seulement 3 points pris sur 18 points possibles.