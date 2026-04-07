Mercato OM : Fin prématurée pour un défenseur !

La nouvelle défaite de l’OM face à l’AS Monaco (2-1) a des répercussions en interne. Au point où l’aventure olympienne de Benjamin Pavard arrive déjà à son terme.

Mercato : C’est déjà terminé entre Benjamin Pavard et l’OM

L’Olympique de Marseille montre des signes inquiétants dans le secteur défensif. Benjamin Pavard, recruté l’été dernier pour apporter son expérience internationale et sa rigueur, ne répond pas vraiment aux attentes. Il n’a jusqu’ici pas réussi à devenir le roc attendu au sein de la défense de l’OM.

Ses quelques fulgurances en début de saison ont parfois rappelé son immense talent. Mais le champion du monde 2018 a trop souvent manqué de régularité sur le terrain. Au fil des mois, le doute autour de Benjamin Pavard s’est renforcé. Tant chez les supporters que dans les bureaux de la direction sportive de l’OM.

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Ses erreurs de placement et sa fébrilité dans les duels ont fini par ternir son image. Sa prestation désastreuse face à l’AS Monaco (défaite 2-1), a scellé son sort en interne. L’Equipe le confirme, alors que son prêt expire dans deux mois, aucune prolongation n’est à l’ordre du jour à l’OM.

L’Inter Milan ne veut plus de lui

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ambitionnent de libérer de la masse salariale pour reconstruire un secteur défensif plus fiable et plus jeune cet été. Cela signifie que Benjamin Pavard ne sera sans doute pas conservé. Son aventure marseillaise se terminera sur un goût d’inachevé.

L’ancien Bavarois devrait donc retourner à l’Inter Milan au terme de l’exercice en cours, avant de faire ses valises pour une nouvelle destination. Le Borussia Dortmund surveillerait de très près son profil.

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