OM : Greenwood, une nouvelle polémique éclate au grand jour

La direction de l’OM pourrait s’inspirer du PSG pour vendre Mason Greenwood dès cet été. Car son absence soulève diverses interrogations, à l’image du cas Kylian Mbappé au PSG

OM : Mason Greenwood, le même casse-tête avec Kylian Mbappé

Le départ controversé de Kylian Mbappé au Real Madrid a accouché d’un scénario inattendu : un Paris Saint-Germain plus fort collectivement. La preuve ? L’équipe entraînée par Luis Enrique a remporté la Ligue des champions après son départ.

Ce précédent historique hante désormais le rival marseillais, où une vive polémique autour de Mason Greenwood s’intensifie. L’attaquant anglais reste le principal atout offensif de l’OM. Il en est à 25 réalisations en 38 matchs. Ses statistiques impressionnent. Mais son influence sur le jeu phocéen soulève des doutes.

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Lors des récentes confrontations face à Monaco et Lens, les Phocéens ont été plus cohérents et séduisants techniquement sans lui. Au point où Walid Acherchour estime que Mason Greenwood constitue aussi un « problème » pour l’OM par sa tendance à vampiriser le jeu et son manque flagrant d’investissement défensif.

Un départ bénéfique pour l’Olympique de Marseille

Le consultant pour l’After Foot voit en lui des similitudes frappantes avec Kylian Mbappé : une efficacité redoutable devant le but, mais une incapacité à s’intégrer durablement dans la structure tactique. Il exhorte donc la direction de l’OM à se séparer de l’ancien Mancunien lors du prochain mercato.

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« S’il part en tout cas, je pense que ce sera au final une bonne chose », a-t-il conclu ». Reste à savoir si les dirigeants phocéens l’entendent de cette oreille. Les prochains mois permettront d’être fixés.