Mercato Al Nassr : Clap de fin pour Jorge Jesus

C’est la bombe qui est sortie hier suite aux célébrations du titre de champion, le technicien portugais Jorge Jesus a annoncé quitter Al Nassr après seulement une année. Et selon les rumeurs, son point de chute est déjà trouvé.

Jorge Jesus à Al Nassr , un passage éclaire finalement couronné

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En juillet 2025, Al Nassr annonçait l’arrivée de l’ancien coach de Benfica pour une année seulement, et l’objectif était clair : devenir champion. Aujourd’hui, avec son contrat arrivant à terme, le Portugais a décidé de ne pas prolonger l’aventure chez les Saoudiens.

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« J’ai accepté ce défi uniquement parce que j’ai dit à Cristiano : ‘Je vais t’aider à devenir champion, nous allons gagner le trophée, puis je partirai.’ C’est tout. Pour moi, la mission est accomplie. C’était mon dernier match en tant qu’entraîneur d’Al Nassr. C’était mon dernier match avec Al Nassr« , a déclaré Jorge Jesus. Pari tenu par celui qui, deux ans plus tôt, avait écrasé ce même championnat avec Al Hilal.

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Les fans ont beau être tristes de son départ, tout le monde le remercie pour son travail énorme, mettre fin à une disette de 7 années sans titre, ce n’est pas une mince affaire, mais selon les rumeurs, il est déjà courtisé par pas mal de clubs.

Le point de chute déjà trouvé ?

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Comme on l’a dit plus tôt, réussir à mettre fin à 7 ans sans titre, c’est fort, mais réussir à mettre fin à 13 ans de disette en revenant là où l’on a déjà échoué en 2022-2023, c’est peut-être le prochain défi de Jesus. Les rumeurs quant à un retour à Fenerbahçe sont en train de faire surface. Le coach serait intéressé pour revenir en Turquie et tenter de réussir ce qu’il n’a pas réussi en 22-23, remporter la Super Lig.

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Jorge Jesus reste tout de même le premier coach à avoir ramené un trophée à Fenerbahçe suite au dernier titre, qui à cette époque remontait à la Super Kupa de 2014. Avec la coupe de Turquie 22-23, il entrait déjà dans les mémoires des fans comme celui qui a réussi à ramener un trophée au club.

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L’aventure avec Al Nassr est désormais dans le passé pour Jorge Jesus, l’avenir est devant lui, à lui de voir où il veut emmener ses qualités, que ce soit une nouvelle aventure ou retourner dans une ancienne pour l’embellir, on suivra tout ça avec impatience.