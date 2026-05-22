ASSE : Les supporters de Nice interdits à Saint-Etienne

Frappé d’un huis clos total contre l’ASSE à l’Allianz Riviera, l’OGC Nice est désormais interdit de déplacement à Saint-Etienne lors du barrage aller.

OGC Nice – ASSE à huis clos, des supporters Niçois interpellés à Paris

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Mercredi, la LFP a sanctionné l’OGC Nice d’un huis clos total lors du match retour contre l’ASSE en barrages, le 29 mai. Le club azuréen paie cash les incidents survenus sur son terrain lors de la dernière journée de Ligue 1. Ses supporters sont sanctionnés pour usage et jet d’engins pyrotechniques, envahissement de terrain et dégradations au coup de sifflet final du match nul contre le FC Metz (0-0).

Jeudi, veille de la finale de la coupe de France contre le RC Lens, des supporters ultras du Gym ont été impliqué dans des incidents à Paris. Une soixante d’entre eux a été interpellée par la préfecture de Police, « notamment pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ».

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L’OGC Nice a immédiatement condamné ces violences affrontements dans la capitale où le club affrontera le Racing Club de Lens, ce vendredi (21h) au stade de France.

« L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté les événements graves survenus hier soir à Paris. Le club considère que ces comportements sont absolument inacceptables et en totale contradiction avec les valeurs et principes qu’il défend au quotidien. Rien ne peut justifier de tels agissements, qui ternissent l’image du football ainsi que celle de l’ensemble des supporters venus vivre une finale de Coupe de France », a-t-il écrit dans son communiqué.

Barrage aller : Les supporters de Nice interdits à Saint-Etienne

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Quant au ministère de l’Intérieur, via un arrêté, a interdit le déplacement des supporters Niçois pour le match aller des barrages de Ligue 1 contre l’AS Saint-Étienne, le mardi 26 mai à Geoffroy-Guichard.

« Ni l’arrêté du préfet de la Loire du 19 mai portant encadrement du déplacement des supporters de l’OGC Nice et l’instauration d’un périmètre d’interdiction d’accès au stade Geoffroy-Guichard, ni la mobilisation des forces de l’ordre, ne sauraient davantage suffire à prévenir les risques« , justifie l’autorité.

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Les Aiglons affronteront donc les Verts dans le Forez, sans le soutien de leurs supporters. Encore un autre coup dur après le huis clos à Nice.