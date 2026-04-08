‎Mercato OM : C’est décidé ! Un grand retour annoncé à Marseille

‎‎L’OM tient peut-être déjà l’une de ses premières recrues du mercato d’été. Un joueur envoyé en prêt devrait bien signer son grand retour.

‎‎Mercato OM : Angel Gomes, un dossier chaud relancé à Marseille

‎L’OM n’attendait peut-être pas revoir son nom circuler aussi vite, et pourtant : Angel Gomes s’avance vers un retour quasiment acté au club. Son prêt en Angleterre a viré au casse-tête, entre performances irrégulières et un salaire qui ferait pâlir même les finances les plus sereines de Championship. Wolverhampton, englué dans une saison pénible, n’a aucune intention d’assumer une option d’achat trop lourde pour ses épaules, selon Jeunes Footeux.

Lire aussi : Mercato OM : Une nouvelle fraîche tombe pour Angel Gomes

À voir

PSG : Liverpool dévoile son commando avec un renfort XXL !

‎À Marseille, cette équation change tout. Car Gomes n’est pas n’importe quel joueur : Paulo Fonseca en avait fait un élément central, un numéro 8 moderne, influent, brillant par séquences, lors du passage des deux hommes au LOSC. Cette aura n’a jamais vraiment décollé sur la Canebière, mais les dirigeants savent que le talent demeure.

‎Un pari sportif… et un casse-tête économique

‎Avec un nouveau projet en préparation, l’Olympique de Marseille doit arbitrer entre raison comptable et ambition technique. Garder Gomes signifierait repenser sa place dans un effectif à reconstruire, mais aussi assumer un salaire XXL difficile à justifier si les performances ne suivent pas.

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Habib Beye maintenu, la raison choque

‎Pour autant, plusieurs sources internes évoquent la possibilité d’une relance du joueur, convaincus que l’environnement marseillais (s’il est maîtrisé) peut réveiller ce profil polyvalent tant recherché en Ligue 1. La vérité est que l’OM n’a pas encore décidé… mais le retour du joueur est déjà considéré comme l’option par défaut, faute d’alternative financière immédiate.

‎Conséquence stratégique pour Marseille

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : C’est décidé, 3 signatures conclues à Marseille

À voir

ASSE : Sprint final, Le Mans tente d’intimider Saint-Etienne

Catastrophe à l’OM : Habib Beye fait une grosse victime !

‎‎L’OM peut-il relancer Angel Gomes sans compromettre son mercato ? ‎L’organisation marseillaise sait qu’un retour mal géré serait un poids. À l’inverse, un Gomes remis en confiance pourrait devenir l’un des paris les plus intelligents du mercato français. ‎Une certitude : son nom anime déjà Marseille. Et ce n’est que le début.