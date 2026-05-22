Mercato : Urgent ! Le Toulouse FC frappe un grand coup

Le Toulouse FC continue d’avancer sur les dossiers importants de son mercato estival. Au lendemain de l’arrivée officielle de Jens Berthel Askou sur le banc toulousain, le club de la Ville Rose a annoncé la prolongation de quatre jeunes joueurs issus du centre de formation : Ilyas Azizi, Gaëtan Bakhouche, Frédéric Efuele et Enzo Faty.

Mercato Toulouse FC : Les Violets sécurisent quatre joueurs

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Le Toulouse FC poursuit sa stratégie axée sur la jeunesse. Dans un communiqué publié ce vendredi, le club occitan a officialisé les prolongations de plusieurs Pitchouns considérés comme des éléments prometteurs pour les prochaines saisons. Ilyas Azizi figure parmi les dossiers importants bouclés par la direction toulousaine.

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Victime d’une rupture des ligaments croisés au cours de la saison, le jeune ailier de 18 ans a retrouvé les terrains en fin d’exercice après plusieurs mois d’absence. Apparu à plusieurs reprises dans le groupe professionnel en Ligue 1, il est désormais lié au Toulouse FC jusqu’en 2029. De leur côté, Gaëtan Bakhouche et Frédéric Efuele poursuivent également l’aventure dans la Ville Rose.

Les deux défenseurs, qui n’avaient signé qu’un premier contrat professionnel d’une saison, ont prolongé leur bail jusqu’en 2028. Enzo Faty s’inscrit lui aussi dans la durée avec le TFC. Auteur de sept buts cette saison avec la réserve toulousaine, le jeune avant-centre de 19 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2030.

Toulouse confirme sa confiance envers ses Pitchouns

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Ces prolongations ont été saluées par le directeur sportif Viktor Bezhani, qui a réaffirmé l’importance de la formation dans le projet toulousain. « Très heureux que nos Pitchouns poursuivent leur aventure avec nous. Comme toujours, nous accordons une grande importance à nos joueurs issus du centre de formation et avons hâte de les voir chacun progresser pour atteindre leur plein potentiel », a-t-il déclaré dans le communiqué du club.

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Cette vague de prolongations satisfait également la direction toulousaine dans sa volonté de construire son avenir autour des joueurs formés au club. Un axe qui devrait continuer à occuper une place importante dans le projet du nouveau coach Jens Berthel Askou.