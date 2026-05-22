BlueCo : Progression ou perte d’identité pour Strasbourg ?

Depuis le rachat du RC Strasbourg Alsace par BlueCo, le club a profondément évolué, notamment dans sa manière de recruter et de construire son effectif. Si les résultats sportifs suivent globalement la tendance, cette nouvelle direction suscite aussi des débats en tribunes, où une partie des supporters s’interroge sur l’identité du Racing et son lien de plus en plus visible avec le réseau du groupe.

Le projet BlueCo au Racing, une réussite qui interroge

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Suite au rachat du RC Strasbourg Alsace par BlueCo en 2023, le club a clairement changé de dimension. Le projet avance vite, le mercato aussi, et Strasbourg n’a plus vraiment le même visage qu’il y a quelques saisons. Mais cette évolution divise, surtout chez les supporters.

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Sur le plan sportif, le Racing va pour le mieux et a grandement évolué. Le club recrute plus jeune, plus vite, et avec des profils parfois liés au réseau Chelsea, autre club du groupe. L’idée est simple : miser sur des joueurs à fort potentiel et les faire progresser dans un environnement compétitif.

Une identité remise en question

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Mais en tribunes, le ressenti n’est pas le même. Depuis plusieurs mois, une partie des supporters parle d’une perte d’identité. Comme une impression que Strasbourg devient un club intégré dans un système plus large, et pas totalement indépendant dans ses choix. Des banderoles et des protestations ont déjà eu lieu à plusieurs reprises autour du projet BlueCo.

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Le départ de certains joueurs liés au projet, mais aussi de l’entraineur dernièrement avec Liam Rosenior, a alimenté les tensions chez les fans. Pour une partie du public, ces mouvements montrent un lien trop fort entre Strasbourg et Chelsea.

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En face, la direction assume totalement ce fonctionnement. Le discours est clair : permettre au club de rester compétitif en Ligue 1, avec plus de moyens et plus de stabilité qu’avant. Sur le terrain, Strasbourg continue donc d’avancer, avec des résultats corrects et des campagnes européennes qui montrent une certaine progression sportive.

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Mais la vraie question reste là : est-ce que cette progression vaut le prix de perdre sur l’identité du club ? À Strasbourg, le débat est loin d’être terminé, et le projet BlueCo continue clairement de diviser.