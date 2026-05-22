Mercato OL : Après Endrick, un autre départ en attaque

Un autre attaquant de l’OL a annoncé son départ, après celui d’Endrick en début de semaine. Il fait ses adieux au club.

Mercato : Rachid Ghezzal repart de l’OL, libre

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Endrick a quitté l’OL, à l’issue de son prêt de six mois sans option d’achat. Aussi en fin de contrat en juin, Rachid Ghezzal a annoncé son départ. Contrairement à l’attaquant du Real Madrid, il n’a pas reçu de proposition de prolongation de son bail. Il quitte donc son club formateur à nouveau, libre de tout engagement.

Dans un message posté sur son compte Instagram, le joueur de 34 ans fait ses adieux au club rhodanien et à ses supporters. « Saison remplie de moments incroyables et difficiles. Même si j’avais aimé plus contribuer sur le terrain, je suis très fier d’avoir eu l’opportunité de reporter ce maillot. Merci à vous tous, joueurs, staff, direction, mais surtout vous supporters pour ce soutien durant toute la saison. Le meilleur reste à venir… Allez l’OL » a-t-il écrit.

Ghezzal n’était pas parmi les priorités de Fonseca

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Parti de l’Olympique Lyonnais pour rejoindre l’AS Monaco, à l’été 2017, Rachid Ghezzal était revenu à Lyon en septembre 2025. Il était sans club à l’issue de son contrat à Caykur Rizespor en Turquie. Mais il a été engagé pour seulement une saison. Un exercice au cours duquel l’ailier droit a disputé 10 matchs en Ligue 1, un en coupe de France et un en Ligue Europa.

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Évidemment, il n’était pas parmi les premiers choix offensifs de l’entraîneur Paulo Fonseca. L’OL avait enrôlé son ancien joueur, notamment grâce à son statut de joueur libre. Le club de Michele Kang n’avait pas les moyens de recruter à coup de millions d’euros l’été dernier.

Toutefois, Rachid Ghezzal a quand même apporté son expérience du haut niveau aux Gones. Lui qui a joué en Italie (Fiorentina) en Premier League (Leicester City) et évidemment en Turquie (Besiktas et Rizespor).

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L’International algérien (22 sélections) devrait mettre un terme à sa carrière, s’il ne trouve pas un nouveau défi cet été. D’ailleurs, il songe déjà à sa reconversion. Selon Olympique-et-Lyonnais, il a entamé une formation dans le management sportif.