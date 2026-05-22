Coup de théâtre à l’OM : Accord  confirmé pour Rulli !

Geronimo Rulli ne devrait pas poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille. Le gardien de but argentin s’est entendu avec la direction phocéenne pour s’en aller lors du prochain mercato.

Mercato : Une séparation actée entre Geronimo Rulli et l’OM

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C’est un véritable séisme qui s’annonce sur la Canebière. L’Olympique de Marseille va tourner une page majeure de son effectif. Le club phocéen, privé de qualification en Ligue des Champions, est contraint de revoir ses plans financiers à la baisse. L’OM devra entamer une cure d’austérité drastique pour assainir des comptes. Plusieurs cadres seront ainsi invités à s’en aller.

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Et la première victime de cette nouvelle politique salariale est connue. Il est question de Geronimo Rulli. RMC Sport le confirme, un accord de principe a été scellé entre la direction de l’OM et le champion du monde 2022 pour une séparation dès l’ouverture du mercato. Le gardien de 34 ans paye ainsi le prix d’un exercice 2025-2026 décevant.

Son successeur à Marseille est déjà connu

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Geronimo Rulli était impérial lors de ses premiers mois à l’Olympique de Marseille. Il a sombré en seconde partie de saison, à l’image de l’équipe dirigée par Habib Beye. Un retour en Argentine est désormais fortement pressenti pour le natif de La Plata.

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Notons que Geronimo Rulli ne sera pas le seul cadre invité à faire ses valises cet été. Même si la Coupe du monde 2026 risque de ralentir les futures transactions. Ce coup de théâtre fera au moins un heureux. Le Néerlandais Jeffrey De Lange sera sans doute propulsé au rôle de numéro un la saison prochaine.